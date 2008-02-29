شناسایی و انتخاب افراد امین برای ورود به مجلس از اوجب واجبات است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام حسین صادقی در خطبه های نماز جمعه بیرجند، تائید صلاحیت برخی از کاندیداهای انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان را به منزله دارا بودن حداقل شرایط مورد نیاز برای ورود به مجلس دانست.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با ایثار و تلاش مردان و زنان مجاهد ایران و رهبری پیامبر گونه امام راحل به دست آمده است نگهداری این دستاورد گرانبها که مورد طمع استکبار جهانی است بسیار دشوارتر از پیروزی آن می باشد.

صادقی ضمن تاکید بر حضور پرشور همه مردم در انتخابات 24 اسفند تاکید کرد: همگان باید مواظب باشند تا کسانی که با نظام و اسلام روی خوشی ندارند وارد مجلس نشوند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اظهارات اخیر برخی دوول غربی در مورد پرونده هسته ‌ای ایران گفت: امروزه دشمنان ما می خواهند به هر وسیله ممکن مانع پیشرفت همه جانبه ملت ایران شوند.

صادقی با اشاره به هفته احسان و نیکوکاری گفت: برخی افراد هستند که بنا به بعضی ضوابط نمی توانند تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) قرار گیرند در حالی که از افراد تحت حمایت این نهاد هم وضعیت بدتری دارند و باید مومنین آنان را شناسایی و بصورت آبرومندانه ای به کمک آن ها بشتابند.

امام جمعه بیرجند به 14 اسفند روز تشکیل بنیاد جانبازان و مستضعفان اشاره کرد و افزود: همه ما مدیون ایثارگران، جانبازان و شهیدان هستیم و باید قدر آنان را بدانیم.

وی بر نهادینه شدن فرهنگ وقف در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: به دلیل خیانت های گسترده رژیم پهلوی به موقوفات، فرهنگ وقف در جامعه اسلامی ایران رو به کمرنگی نهاد و امید می رود با فعالیت صحیح مسئولان مربوطه این امر بار دیگر به نحو صحیح احیا شود.