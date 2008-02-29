میزان مسئولیت افراد در سانحه آتش سوزی مدرسه درودزن فارس مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عبدالرزاق موسوی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: پرونده این دانش آموزان در مرحله تغییر است و نظرات کارشناسی در خصوص میزان مسئولیت افراد تاثیرگذار در این سانحه در مرحله بازپرسی و تکمیل است و پس از تکمیل تمام بخشها به دادگاه ارجاع می شود .

وی ادامه داد: اطلاع رسانی در زمینه بخشی از پرونده دانش آموزان ابتدایی درودزن به لحاظ مسائل قضایی خاص و امکان تاثیرگذاری در روند رسیدگی‌ قضایی به عهده قاضی یا بازپرسی پرونده بوده اما مسلم این است که طی یک حادثه هشت تن از دانش آموزان به دلیل عدم پیشگیری و فقدان امکانات لازم و... با مشکل جدی سوختگی بدن مواجه شده اند.

وکیل پرونده سانحه درودزن تصریح کرد: مراحل قضایی با سرعت و دقت در حال پیگیری است ضمن اینکه در این راستا با توجه به نوع درمانهای دانش آموزان به استفاده بیشتر از امکانات درمانی نیاز است که البته اولیای دانش آموزان نیز خواستار تقویت امکانات پزشکی و همچنین پزشک متخصص هستند.

موسوی افزود: بر اساس رای دادگاه برای آنهایی که در جریان حادثه سهل انگاری کرده اند طی بررسی های قضایی حکم صادر می شود.

وی تاکید کرد: ما هم تلاش کرده ایم در دفاع از حقوق کودکان آسیب دیده و اولیای آنها آنچه که در توان داریم ارائه دهیم تا حداقل به نوعی بخشی از آسیبها جبران شود.

سال گذشته در پی آتش سوزی در یکی از مدارس روستایی در منطقه درودزن مرودشت فارس هشت تن از دانش آموزان از نواحی مختلف صورت، دست و بدن دچار سوختگیهای شدید شدند.

شهرستان مرودشت در 45 کیلومتری شیراز قرار دارد.