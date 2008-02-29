مثلث شوم شرارت غرب درصدد هوچی گری سیاسی نوینی است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در خطبه های این هفته نماز جمعه زاهدان با اشاره به دستاوردهای بزرگ و فراوان جمهوری اسلامی در سال اتحاد ملی وانسجام اسلامی بر اتمام پرونده هسته ای کشورمان در شورای حکام آ‍ژانس بین المللی انرژ‍ی هسته ای تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: جنگ و مقابله ما با توطئه های دشمنان و در برابر شرارت ها ی غرب ادامه خواهد داشت.

سلیماین با اشاره به ادعاهای جدید غرب درخصوص انرژی صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: آمریکا و اسرائیل در عین حال هیچ سند ومدرکی برای ادعاهایشان ندارند و تا حدی پشتشان خالی و کلامشان دور از منطق است که رسانه های خودشان هم این ادعاها را به تمسخر گرفته اند.

حجت الاسلام سلیمانی همچنین به ترور شخصیت محمد البرادعی مدیر کل آ‍ژانس بین المللی انرژ‍ی هسته ای توسط رسانه های غربی در چند روز اخیر اشاره و خاطر نشان کرد: رسانه های غربی سعی کرده اند که صلاحیت البرادعی را برای مدیریت آژانس به خاطر ارائه گزارش اخیرش مورد تشکیک قرار داده و فعالیت های صلح آمیز هسته ای ما را بعنوان یک خطر برای کشورهای منطقه قلمداد کنند.

وی یادآور شد: مأموریت ویژه ای به نماینده آمریکا در وین که دارای مدرک دکترای عملیات روانی است به همراه وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی داده شده که سعی کنند ادعاهای پوچ و بی اساس علیه جمهوری اسلامی مطرح کنند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در بخشی از خطبه ها نیز به اربعین حسینی اشاره کرد و فضائل و مصائب حضرت اباعبدالله الحسین و اسرای کربلا را برشمرد.

امام جمعه زاهدان در پایان روز شور نیکوکاری را یاد آور شد و از مردم خواست که در این روز به کمک همنوعان خود بشتابند.