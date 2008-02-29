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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۴۱

جلسه مشترک روسای فدراسیون های ورزشی با مسئولان ورزش برگزار می شود

جلسه مشترک روسای فدراسیون های ورزشی با مسوولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک روز 21 اسفندماه و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست پس از صحبت های کیومرث هاشمی معاون سازمان، "علی کفاشیان" دبیرکل کمیته ملی المپیک گزارشی از روند آماده سازی تیم های ملی مختلف برای شرکت در المپیک پکن ارایه خواهد داد و "محمدهادی حسام" معاون سازمان تربیت بدنی نیز به ارایه گزارشی از دستاوردهای ورزش همگانی در سال 86 خواهد پرداخت.

همچنین در این نشست "علی رغبتی" مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت سازمان گزارش کمیته اصلاح نظام ارزیابی و روسای فدراسیون های وزنه برداری، دوومیدانی، اسکی، نابینایان و کم بینایان و ناشنوایان گزارش عملکرد خود را ارائه خواهند کرد.

در این نشست که عصر روز سه شنبه 21 اسفندماه در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد، از 15 هیئت برتر نخستین المپیاد ورزشی ایرانیان تجلیل خواهد شد.

پایان بخش این جلسه نیز صحبت های مهندس محمدعلی آبادی است که ضمن جمع بندی، رؤس برنامه های سازمان را برای حضور در بازی های المپیک پکن به تصویر می کشد.

 

کد مطلب 647262

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