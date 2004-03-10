6 انفجار مهيب در اطراف مقر نيروهاي ائتلاف در بغداد روي داد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه خبري الجزيره ، يك سخنگوي نظاميان آمريكايي مستقر دربغداد با اعلام اين خبرگفت: اين شش انفجار ساعت 3/15 دقيقه به وقت گرينويچ در ايست بازرسي شماره 3 نيروهاي آمريكايي در بغداد روي داد.

وي بدون اشاره به ميزان تلفات وخسارات وارده اين حمله افزود: تحقيقات اوليه براي علت وقوع انفجارها آغاز شده است. ايست بازرسي شماره 3 در انتهاي جاده اي است كه هتل بغداد را به مقر نيروهاي آمريكايي در منطقه "خضرا "مرتبط مي كند. گفته مي شود نيروهاي آمريكايي امنيت منطقه خضرا را به شدت تحت كنترل دارند.

از سوي ديگرخبرگزاري آسويشيتدپرس به نقل ازشاهدان عيني از وقوع چهارانفجارقوي در مركز شهر بغداد خبرداده است.