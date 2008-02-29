14هزار بلیت برای بازی مقاومت سپاسی و پیروزی تهران پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بهرام کرمدار ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: شهروندان می توانند بلیت های خود را از صبح یکشنبه در محل باجه های فروش بلیط ورزشگاه حافظیه شیراز تهیه کنند.

وی از تماشاگران خواست با توجه به حساسیت بازی و استقبال تماشاگران جهت تسهیل در تردد و جلوگیری از ترافیک نسبت به تهیه بلیت از ساعات اولیه اقدام کنند.

مسئول بخش فروش بلیت هیئت فوتبال استان فارس خاطرنشان کرد: با توجه به تجهیز محوطه بیرونی و داخلی ورزشگاه حافظیه شیراز به دوربین های مدار بسته و حضور نیروی های امنیتی و انتظامی در آن مناطق با متخلفان و فروشندگان بلیت های بازار سیاه و تقبلی برخورد های قانونی صورت می گیرد.

ساعت 14روز یکشنبه دو تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز و پیروزی تهران از سری مسابقات هفته بیست و سوم لیگ برتر کشور در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف یکدیگر می روند.