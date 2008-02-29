کاندیداها به مردم وعده دروغین ندهند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ابراهیم امینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه در شبستان حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: کاندیدای نمایندگی باید محدوده اختیارات خود را بدانند و طبق آن‌ به مردم وعده دهند.



وی افزود: اگر وعده‌های دروغین به مردم از سوی نمایندگان داده شود آن‌ها به نظام بدبین شده و مشکلاتی را در بر خواهد داشت.



امام جمعه موقت قم شرکت در انتخابات را امری بسیار مهم عنوان کرد و اظهارداشت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی مذهبی است و سرنوشت کشور را به دنبال خواهد داشت.



وی ادامه داد: باید با شرکت در انتخابات جواب دشمنان را بدهیم و افراد اصلح، کارآمد، پیرو ولایت فقیه و با ایمان را راهی مجلس شورای اسلامی کنیم.



آیت الله امینی با اشاره به تبلیغات کاندیداها گفت: کاندیداها باید به بیان مزایا و ویژگی های خود بپردازند و از تخریب دیگران و آبروریزی جلو گیری کنند.



وی افزود: کسانی که کاندیدای نمایندگی مجلس شده‌اند مورد تایید شورای نگهبان هستند و تخریب آنها، تخریب نظام و شورای نگهبان است.



امام جمعه موقت قم با بیان اینکه کاندیدها نباید در تبلیغات خود اسراف کنند، تصریح کرد: اسراف امری حرام است و انجام آن خشم خداوند را در پی خواهد داشت که کاندیدها باید به این امر نیز توجه کامل را داشته باشند.



آیت الله امینی گفت: اگر این ویژگی‌ها رعایت شود انتخاباتی سالم را خواهیم داشت و به تمام دنیا انتخابات اسلامی را نشان می‌دهیم.