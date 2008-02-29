تولیدکنندگان فرآورده های کشاورزی توسط تعاون روستایی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد تقی مقامی ظهر امروز در جریان مراسم بازدید از غرفه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و دامی شیراز افزود: در راستای حمایت از این امر اجرای طرح جامع ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی از اوایل سال 86 در رابطه با محصولات دامی، باغی و زراعی به مرحله اجرا گذاشته شده و اکنون در تداوم این اقدام اجرای طرح جامع ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی از دهه فجر انقلاب اسلامی تا پایان فروردین ماه 87 در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه هم اکنون 66 غرفه در نقاط پر جمعیت 25 شهرستان استان فارس جهت عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و پروتئینی احداث شده، تصریح کرد: درشهرستان شیراز نیز در هشت نقطه 29 غرفه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی ایجاد شده که محصولاتی از قبیل انواع میوه، حبوبات، خشکبار، لبنیات، گوشت و عسل عرضه می شود.
مدیرسازمان تعاون روستایی فارس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای اداره بازرگانی حوزه معاونت فنی و بازرگانی در امر خرید و فروش محصولات و کالاها، اعلام کرد: در 9 ماهه امسال بیش از یک میلیارد و 247 میلیون و 760 هزار کیلو لیتر به ارزش تقریبی یک تریلیون و 757 میلیارد و 276 میلیون ریال محصولات و کالا توسط شبکه تعاون روستایی فارس خرید و فروش شده است.
مقامی با تشریح وضعیت ریالی و حجمی خرید و فروش محصولات و کالاها از سوی این سازمان بیان داشت: گندم استاندارد به میزان 550 هزار تن به ارزش تقریبی 982 میلیارد ریال، گندم بذری به میزان 9 هزار و 607 تن به ارزش 33 میلیارد و 759 میلیون ریال، گندم توافقی 25 هزار تن به ارزش 53 میلیارد و 750 میلیون ریال، محصولات کشاورزی توافقی شامل 40 قلم محصول به میزان 95 هزار و 979 تن به ارزش 286 میلیارد ریال، محصولات کشاورزی تضمینی شامل پیاز و کلزا 46 هزار و 227 تن به ارزش 151 میلیارد و 858 میلیون ریال از جمله کالاهای مذکور است.
وی یاد آور شد: علاوه بر کالاهای مذکور می توان به طرح ساماندهی مرغ گرم هشت هزار و 832 تن به ارزش 105 میلیارد و 988 میلیون ریال، توزیع آرد خام خبازی ، عشایری و روستایی 156 هزار و 81 تن به ارزش 11 میلیارد و 733 میلیون ریال، انواع اجناس کالا برگی شامل قند، شکر، برنج و روغن به میزان 29 هزار و 737 تن به ارزش 44 میلیارد و 802 میلیون ریال، فرآورده های نفتی شامل گازوییل، نفت سفید، بنزین و روغن به میزان 326 میلیون و 296 هزار لیتر به ارزش 87 میلیارد و 328 میلیون ریال نیز اشاره کرد.
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