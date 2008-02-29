بوش خواستار بهبود روابط با روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:" روابط روسیه و آمریکا بسیار مهم است و این اهمیت برای مسائل امنیتی و روابط ما در اروپا مهم است".

بوش گفت:"بنابراین توصیه من این است که رئیس جمهوری آینده آمریکا با کسی که در آینده رهبری روسیه را به دست می گیرد روابط دوستانه برقرار کند".

در همین ارتباط امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک برنامه تلویزیونی خواستار مشارکت مردم در انتخابات 2 مارس ریاست جمهوری این کشور شد.

در این انتخابات دیمیتری مدودوف از حزب روسیه متحد (واحد)، گنادی زیوگانف از حزب کمونیست، ولادیمیر ژیرینوفسکی از حزب ملی گرای لیبرال دموکرات و آندره باقدانف نامزد مستقل شرکت خواهند کرد.

آخرین نظر سنجی ها حاکی از آن است که مدودوف کاندیدای مورد حمایت پوتین با بیش از 70 درصد محبوبیت پیش است.

اظهارات بوش در حالی است که "باراک اوباما" و"هیلاری کلینتون" نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا، در واکنش به تحولات روسیه و انتخابات ریاست جمهوری این کشور، مدودوف را کاملا تحت کنترل پوتین توصیف کردند.

هیلاری کلینتون در توصیف خود از مدودوف گفت: می توانم به شما بگویم که مدودوف یک جانشین انتخاب شده است، او کسی است که توسط پوتین انتخاب شده، مدودوف شخصی است که کاملا تحت نفوذ پوتین است و همانطور که ما می دانیم او اراده کمی از خود خواهد داشت.

در همین رابطه، "باراک اوباما" که همراه با کلینتون در یک مناظره شرکت کرده بود در تایید سخنان رقیب خود گفت: حرفهای سناتور کلینتون کاملا درست است. مدودوف شخصی است که توسط پوتین انتخاب شده و برای ما روشن است که پوتین همچنان به نقش پر رنگ خود در روسیه ادامه خواهد داد.