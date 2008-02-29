مردم نامزدهای اصلح را شناسایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبه های امروز نماز جمعه ساری افزود: ملت ایران هماره با حضور حماسی خود در انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهند زد.

وی خاطر نشان کرد: نماینده قوی، کار آشنا و واقف به مسائل روز جامعه می تواند نقش اساسی در توسعه منطقه خود ایفاء کنند.

خطیب جمعه مرکز استان با اشاره به اینکه دشمن در صدد کمرنگ جلوه دادن حضور مردم در انتخابات است تصریح کرد: مردم با حضور پرشور خود در انتخابات به دستور پیشوا و امام خود عمل خواهند کرد.

امام جمعه ساری با بیان اینکه ملت ایران استحقاق دستیابی به دانش هسته ای را داشته است یادآور شد: گزارش مدیر کل آپانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر حقانیت ایران هسته ای کشورهای استعمارگر را متحیر کرده است.

نماینده ولی فقیه در مازندران در بخش دیگری از خطبه های نماز با اشاره به برپائی مراسم ویزه ملت های مسلمان در اربعین حسینی شرکت میلیونی مسلمین را در کربلا در روز اربعین وصف ناشدنی توصیف کرد.

طبرسی با بیان اینکه نهضت امام حسین احیاء کننده فرهنگ شیعی بوده است گفت: شیعه باید پیرو نهضت امام حسین (ع) باشد.

امام جمعه ساری یادآور شد: امام حسین با احیاء شیعه توانست فرهنگ علوی را در جامعه ترویج دهد.