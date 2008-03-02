به گزارش مهر به نقل از ای.بی.سی نیوز مشخص شده مادرانی که به طور مرتب به فرزندان خود شیر می دهند، کمتر در معرض بیماریهای مفصلی و روماتیسم قرار می گیرند.

بنابر همین گزارش محققان دانشگاه هاروارد اعلام کرده اند با توجه به افزایش روماتیسم در میان زنان، شیر دادن مادر به فرزند می تواند تا حدی مانع از بروز این بیماری شود.

مادرانی که در طول عمرشان بین یک یا دو سال به فرزندشان شیر داده‌اند تا 30 درصد کمتر از سایرین به روماتیسم مفصلی مبتلا می‌شوند و این درصد با افزایش مدت حتی به 50 درصد نیز می‌رسد.

قبلاً نقش مفید شیر دادن مادران در جلوگیری از بیماریهایی نظیر سرطان سینه و تخمدان برای مادران تایید شده بود و این نیز دلیل دیگری برای مادران است.

بسیاری از مادران به ویژه شاغلین، به بهانه بازگشت به کار از شیر دادن به فرزندشان خودداری می کنند. در صورتی که شیر مادر فواید بسیاری برای کودک و مادر به همراه دارد که یکی از این فواید جلوگیری از روماتیسم است.