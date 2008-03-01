رونق شیراز هدف برنامه های نوروزی امسال است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران اعتمادی، عصر روز گذشته در اولین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی با حضور معاونین شهردار، شهرداران مناطق 9 گانه و مدیران عامل سازمانهای شهرداری اظهار داشت: شیراز پتانسیلهای زیادی دارد که کشف و تقویت آنها همراه با برنامه های تبلیغاتی مناسب می تواند در استقبال هرچه بیشتر گردشگران داخلی و خارجی موثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه همه ما به عنوان مسئول باید کاری کنیم که شیراز در چهار فصل سال گردشگر داشته باشد، عنوان کرد: کارهایی که سازمانها و نهادهای مختلف به خصوص نهادهای زیرمجموعه شهرداری برای استقبال از نوروز انجام می دهند، باید ماندگار باشد.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برای نوروز امسال با هر پدیده و مسئله ای که در سطح شهر شیراز نابهنجاری و نازیبایی ایجاد کند، برخورد خواهد شد.

اعتمادی با اشاره به برنامه های این مجموعه مبنی بر ارائه تسهیلاتی چون کمپینگ و چادرهای مخصوص به مسافرین نوروزی بیان داشت: با تدابیر ویژه ای که توسط شهرداری شیراز اندیشیده شده، امیدواریم امسال بتوانیم از نصب چادرهای مسافرین در پیاده روها که چهره نازیبایی به شهر می دهد، جلوگیری کنیم.