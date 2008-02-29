پیروزی پگاه ، صنعت نفت، ذوب آهن و سایپا / شکست مدعیان قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر امروز در ورزشگاه اکباتان تهران تیم فوتبال پگاه گیلان موفق شد با گل دقیقه 94 محمدرضا مهدوی برابر راه آهن تهران به برتری برسد.

در دیگر دیدار مهم این روز تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در کرمان موفق شد با نتیجه یک برصفر تیم مس را شکست دهد.

در ورزشگاه تختی اهواز تیم فوتبال سایپا موفق شد با نتیجه 2 بر یک استقلال اهواز را شکست دهد. در این دیدار جواد آشتیانی در دقیقه 67 و امیر وزیری در دقیقه 89 برای سایپا و سعید رمضانی در دقیقه 83 از روی نقطه پنالتی برای استقلال اهواز گلزنی کردند.

در ورزشگاه شهید دستگردی تهران تیم فوتبال پیکان برابر مهمان خود ابومسلم به تساوی بدون گل دست یافت.

اما در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان تیم صباباتری صدرنشین رقابتهای لیگ برتر با نتیجه 2 بریک مغلوب میزبان خود ذوب آهن شد. در این دیدار مرتضی اسدی در دقیقه 30 به اشتباه دروازه صباباتری را باز کرد و وحید امرایی در دقیقه 50 گل دوم ذوب آهن را به ثمررساند. ضمن اینکه محمدنوری در دقیقه 60 یکی از گلهای خورده را جبران کرد.

در ورزشگاه تختی بندرانزلی تیم فوتبال ملوان برابر شیرین فراز کرمانشاه به تساوی 2 بر2 دست یافت. در این دیدار سیدجلال رافخایی و امیری برای ملوان گلزنی کردند و انصافی و محمدیانی نیز گلهای شیرین فراز را به ثمر رساندند.