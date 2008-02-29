محکومیت منطقه ای نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل / سکوت مرگبار مجامع بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "اکمل الدین احسان اوغلو" دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی تداوم جنایات رژیم اسرائیل در نوارغزه و کرانه باختری را محکوم کرد.

وی اظهار داشت: آنچه که اسرائیل انجام می دهد نقض آشکار قوانین و معاهدات بین المللی و توافقنامه ژنو است.

اوغلو در ادامه خواستار دخالت فوری شورای امنیت، شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی برای توقف حملات وحشیانه رژیم اسرائیل در تمامی اراضی اشغالی فلسطین شد.

وی در پایان اعلام کرد: قضیه فلسطین قضیه محوری نشست سازمان کنفرانس اسلامی در اواسط مارس در داکار پایتخت سنگال خواهد بود.

از سوی دیگر "عبدالرحمان بن حمد العطیه" دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس نیز به شدت تجاوزات اخیر اسرائیل را محکوم و در بیانیه ای اعلام کرد: تجاوزات مکرر اسرائیل بر ضد ملت فلسطین بیانگر چهره واقعی سیطره اسلوب زورگویی بر رفتار کابینه های اسرائیل است. کابینه هایی که در تجاوزات خود، میان نظامی، غیر نظامی، پیر، جوان و کودک تفاوتی قائل نیستند.

وی خاطرنشان کرد: جنایات اسرائیل بیانگر سیاست تجاوزکارانه آن است که درگیری و شدت بحران را که به نفع امنیت، صلح و ثبات در منطقه نیست را افزایش می دهد.

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در ادامه از جامعه بین المللی، شورای امنیت و آمریکا خواست تا مسئولیات کامل تداوم تجاوزات اسرائیل را بر عهده گیرند.

در همین راستا "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر نیز اظهار داشت: تشدید تجاوزات اسرائیل در نوارغزه خطرناک است و این تجاوزات تلاشهای مصر با طرفهای ذیربط با هدف برقراری آتش بس را از بین می برد.

از سوی دیگر مصر به رژیم صهیونیستی ابلاغ کرد که با توجه به اوضاع کنونی نوارغزه، سفر "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات خود را به فلسطین اشغالی لغو کرده است.

سلیمان قرار بود روز سه شنبه برای ارائه ابتکار جدید مصر برای آتش بس در مرزهای نوارغزه و نیز بررسی قرارداد تبادل اسرای فلسطینی با "گلعاد شالیت" نظامی اسرائیلی به اسارت گرفته شده توسط مبارزان فلسطینی، به سرزمینهای اشغالی سفر کند.

وی قرار بود در این سفر با "ایهود اولمرت" نخست وزیر، "ایهود باراک" وزیر جنگ و "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی دیدار کند.

لازم به ذکر است حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی طی دو روز اخیر به نوارغزه بیش از 30 کشته و 70 زخمی به جا گذاشته است که حال 10 تن از زخمی ها وخیم است.

"ماتان ویلنای" معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز رسما فلسطینی ها را به نسل کشی(هولوکاست) تهدید کرد.