ارتش ترکیه پایان عملیات نظامی در شمال عراق را رسما اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، ارتش ترکیه در بیانیه امروز جمعه خود اعلام کرد: پس از حمله زمینی به مواضع نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، عملیات نظامی پایان یافته و نیروها به پایگاههای خود در ترکیه مراجعت کرده اند.



گفته می شود که آمریکا روز گذشته از ترکیه خواسته بود تا هر چه سریعتر نیروهای خود را از شمال عراق خارج کند، اما در این بیانیه که بر روی وب سایت ستاد مشترک ارتش ترکیه قرار دارد اعلام شده است که هیچ کشور خارجی در این تصمیم ترکیه تاثیر گذارنبوده و خود آنکارا تصمیم به این کار گرفته است.

لازم به ذکر است که شبکه تلویزیونی NTV ترکیه امروز صبح از پایان عملیات نظامی این کشور در شمال عراق در ساعات پایانی شب گذشته خبر داد که ارتش ترکیه تا قبل از صدور بیانیه مذکور از تایید یا رد آن خودداری کرده بود.

وزیر امور خارجه عراق نیز امروز ضمن استقبال از اقدام آنکارا اعلام کرد: عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال عراق صبح امروز پایان یافت و نیروهای ترک عقب نشینی از این منطقه را آغاز کرده اند.

عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق از 21 فوریه (دوم اسفند) به منظور از بین بردن شورشیان حزب کارگران کردستان آغاز شده بود.

در این عملیات 27 نفر از نیروهای ارتش ترکیه و بیش از 230 عضو پ.ک.ک کشته شدند.