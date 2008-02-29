جام جهانی یزد تنها مسابقه ثبت شده آسیایی جوانان در سطح بین المللی است

علی محمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت: این مسابقات اسفندماه هر سال در یزد برگزار می شود و به لحاظ سطح بالای رقابتها در تقویم فدراسیون بین المللی این رشته نیز ثبت شده است.

وی با بیان اینکه استان یزد برای برگزاری این مسابقات هیچ مشکلی نداشته و امکانات خوبی را برای میزبانی مهیا کرده است اظهار داشت: هم اکنون 117 ورزشکار مرد و 75 شمشیرباز زن از هفت کشور در یزد حضور دارند و به مدت سه روز در مسابقات بخش جوانان و مسابقات بین المللی بانوان شرکت می کنند. امتیازشمشیربازان حاضر در این مسابقات به طور مستقیم بر رنکینگ آنها در سطح جهانی تاثیر دارد و به همین دلیل کشورهای شرکت کننده با بهترین نفرات خود در این دیدارها شرکت کرده اند.

رئیس هیئت شمشیربازی استان یزد با اشاره به اینکه تیم ایران در هر اسلحه این رقابتها 16 نماینده دارد، افزود: با توجه به حضور تیم های معتبر در این مسابقات نمی توان از حالا پیش بینی روی نتایج کرد اما تیم ایران در سالهای گذشته صاحب عنوان و مدال بوده وقطعا امسال نیز باید منتظر نتایج خوبی از این تیم باشیم.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات بانوان گفت: با توجه به ثبت شدن مسابقات جام جهانی جوانان در رده A در فدراسیون بین المللی کمیته برگزار کننده از سه سال گذشته برگزاری مسابقات بین المللی بانوان را در برنامه کاری خود قرار داده است. به همین دلیل امسال شاهد برگزاری سومین دوره این دیدارها با حضور سه کشور آسیایی هستیم.

عزیزی ادامه داد: فدراسیون بین المللی شمشیربازی به لحاظ اهمیت برگزاری مسابقات جام جهانی در رده سنی جوانان و در بخش پسران هرساله یک ناظر بین المللی را برای نظارت بر چگونگی میزبانی و برگزاری مسابقات به یزد اعزام می کند که امسال نیز شاهد حضور جک بیرکوسکی از لهستان به عنوان نماینده فدراسیون بین المللی در یزد هستیم. در کنار این ناظر جهانی سه داور بین المللی از ایران، ارمنستان و گرجستان نیز در کنار دیگر داوران در امر قضاوت کمک خواهند کرد.

نهمین دوره رقابتهای جام جهانی شمشیربازی رده سنی جوان گروه A با حضور هفت کشور و سومین دوره مسابقات بین المللی بانوان با حضور 4 کشور از امروز جمعه 10 اسفند ماه در یزد آغاز شده و تا روز یکشنبه ادامه می یابد.