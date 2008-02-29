تظاهرات مردم غزه در اعتراض به "جنایات جنگی" صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات از مساجد غزه آغاز و به سمت مقر مجلس قانونگذاری فلسطین ادامه یافت. حاضران در این تظاهرات فریاد "ای گردانهای قسام انتقام انتقام" را سر دادند.

در این تظاهرات همچنین دهها کودک فلسطینی نیز شرکت داشتند. این کودکان در حالی که کفنهای خونین بر تن داشتند پلاکاردهایی را حمل می کردند که در آنها نوشته شده بود: کودکان ما به کدامین گناه کشته شدند؟

"خلیل الحیه" یکی از رهبران جنبش حماس که پسر 25 ساله وی در حملات هوایی روز گذشته رژیم صهیونیستی به نوارغزه کشته شد در این تظاهرات اظهار داشت: هر زمان که اسرائیل حملات خود را افزایش دهد، مقاومت شدت خواهد یافت.

وی افزود: حتی اگر تمامی رهبران ما کشته شوند، اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت و از ملت خود چشم پوشی نخواهیم کرد.

حیه در ادامه تشکیلات خودگردان فلسطین را به سرپوش گذاشتن بر حملات رژیم صهیونیستی متهم کرد.

جنبش فتح نیز تظاهراتی را بر ضد جنایات اخیر اسرائیل در رفح برگزار کرد.

از سوی دیگر خبرگزاری قطر نیز به نقل از "مشیر المصری" سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد: تجاوزات مکرر اسرائیل در نوارغزه جنایت جنگی به شمار می رود زیرا این رژیم از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد برای کشتار مردم فلسطین، هدف قرار دادن دارایی ها و املاک و نهادهای فلسطینی استفاده می کند.

وی در ادامه تاکید کرد: هر کسی که گمان می کند می تواند از طریق گزینه نظامی حماس را از عرصه سیاسی حذف کند، سخت در اشتباه است.

لازم به ذکر است حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی طی دو روز اخیر به نوارغزه بیش از 30 کشته و 70 زخمی به جا گذاشته است که حال 10 تن از زخمی ها وخیم است.

"ماتان ویلنای" معاون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز رسما فلسطینی ها را به نسل کشی(هولوکاست) تهدید کرد.