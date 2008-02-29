حماس با القاعده در ارتباط نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه معتبر "مادرجونز"، افرایم هالوی ضمن دفاع از دیدگاههای خود گفت: حماس القاعده نیست و در حقیقت القاعده بارها این گروه را محکوم کرده است.

وی گفت: حماس ممکن است گاهی به لحاظ تاکتیکی ارتباطاتی با القاعده داشته باشد، اما در اساس آنها دشمن خونین همدیگر هستند.

این اظهارات هالوی پس از آن مطرح می شود که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز چهارشنبه در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن ادعا کرده بود که حماس به القاعده کمک کرده است تا در نوارغزه متمرکز شود.

هالوی همچنین افزود که همین طور در رابطه با ایران گرچه تهران از این گروه حمایت هایی بعمل می آورد، اما این گروه از جمهوری اسلامی دستور نمی گیرد و باید تلاشی جدی برای گفتگوهای غیر مستقیم با آنها صورت داد و این کار می تواند در نهایت راه گشا باشد.

این مقام سابق امنیتی رژیم صهیونیستی گفت: حماس به عنوان یک نیروی سیاسی نشان داده بیش از فتح اعتبار دارد، چون فتح گروهی است که اکنون ضعیف و بی اعتبار شده و به لحاظ سیاسی به شدت فاسد است.

هالوی با اشاره به موفقیت های حماس و محاصره غزه از سوی رژیم اسرائیل در ژانویه، اضافه کرد: در تمامی موارد آنها (حماس) بر دیگر بازیگران و آمریکا تاثیر گذاشته اند. امنیت در کرانه باختری از سوی نیروهای امنیتی بی تجریه ابومازن که اکنون یک بار دیگر از سوی آمریکائیها آموزش داده می شوند، تامین نمی شود و استراتژی فعلی در کرانه باختری برای ایجاد یک توان و ظرفیت برای نیروی امنیتی فلسطینی ها دست و پا زدن در باتلاق است.

رئیس سابق موساد همچنین ضمن اذعان به شکست سیاست های امنیتی رژیم صهیونیستی می گوید که اقدامات اسرائیل نتوانسته است گروههای فلسطینی را برای دست برداشتن از آنچه وی آنرا خشونت و پذیرش پیشنهادهای بین المللی خواند وادار کند. حماس علاقمند به گفتگو و آتش بس است و می خواهد آن را بدون تماس مستقیم صورت دهد و تفاهمات می تواند آن را بیشتر با روند گفتگوها همراه کند.