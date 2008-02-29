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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۵۳

/تنیس روی میزجهان/

پیروزی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران مقابل پورتوریکو

پیروزی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران مقابل پورتوریکو

تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان دومین دیدار خود در رقابت های قهرمانی جهان را با برتری مقابل پورتوریکو پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر‏، دیدار تیم های ملی تنیس روی میز بانوان ایران و پورتوریکو ساعت 15 به وقت ایران برگزار شد و طی آن ملی پوشان کشورمان با نتیجه 3 بر2 به پیروزی دست یافتند. در این مسابقه ندا شهسواری 2 برد و النا تیتارنکو یک برد برای ایران به دست آوردند.

تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان در آخرین روز مسابقات قهرمانی جهان فردا برای کسب مقام شصت و یکم یا شصت و دوم جهان به مصاف لیتوانی می رود.

چهل و نهمین دوره رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان از 5 اسفندماه در گوانگجو چین آغاز شده و تا 12 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 647330

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