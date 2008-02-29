پیروزی تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران مقابل پورتوریکو

به گزارش خبرنگار مهر‏، دیدار تیم های ملی تنیس روی میز بانوان ایران و پورتوریکو ساعت 15 به وقت ایران برگزار شد و طی آن ملی پوشان کشورمان با نتیجه 3 بر2 به پیروزی دست یافتند. در این مسابقه ندا شهسواری 2 برد و النا تیتارنکو یک برد برای ایران به دست آوردند.

تیم ملی تنیس روی میز بانوان کشورمان در آخرین روز مسابقات قهرمانی جهان فردا برای کسب مقام شصت و یکم یا شصت و دوم جهان به مصاف لیتوانی می رود.

چهل و نهمین دوره رقابت های تنیس روی میز قهرمانی جهان از 5 اسفندماه در گوانگجو چین آغاز شده و تا 12 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

