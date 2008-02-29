تسلیت به فیروز کریمی و گریه های صادقی / خاطرات قهرمانی زنده شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به درگذشت مادر و دایی فیروز کریمی هواداران تیم فوتبال استقلال تهران پیش از آغاز بازی با سردادن شعارهایی به سرمربی تیم خود تسلیت گفتند.

* غیبت محمد نوازی در ترکیب اصلی و فهرست 18 نفره تیم فوتبال استقلال موجب تعجب حاضرین در ورزشگاه شد. نوازی در این بازی از روی سکوهای ورزشگاه آزادی بازی هم تیمی هایش را دنبال کرد.

* پیش از آغاز بازی محمود یاوری به سمت نیمکت استقلال رفت و درگذشت مادر فیروز کریمی را به وی تسلیت گفت. از سوی دیگر تمامی مربیان استقلال همراه با فیروز کریمی، وحید طالبلو، امیر حسین صادقی، امید روانخواه به سمت نیمکت برق شیراز رفتند و از محمود یاوری مربی این تیم رخصت حضور در میدان گرفتند.

* امیرحسین صادقی مدافع تیم فوتبال استقلال برای نخستین بار طی 5 سال حضورش در این تیم بازوبند کاپیتانی آبی پوشان را به بازو بست. او که به اشتباه دروازه تیمشان را باز کرده بود پس از پایان بازی با چشمانی اشک آلود و گریه هایی که تمامی نداشت راهی رختکن شد! او در حالی بی امان گریه می کرد که استقلال برده بود!

* ناصر حجازی که هفته گذشته برای همراهی تیم فوتبال استقلال به ورزشگاه نیامده بود در بازی امروز مقابل برق شیراز از روی سکوهای ورزشگاه آزادی به همراه علی فتح الله زاده و هاشم ساعدی مسابقه را به تماشا نشست.

* بین دو نیمه هواداران تیم فوتبال استقلال از بازیکنان این تیم به علت ارائه بازی مطلوب با سردادن شعارهایی تشکر کرد.

* پیش از آغاز نیمه دوم تیم داوری زودتر از هر دو تیم وارد زمین شد و چیزی حدود دو دقیقه منتظر ورود دو تیم به زمین ماندند.

* تیم فوتبال استقلال که یکی از بهترین بازیهای خود را به نمایش گذاشت تا آخرین ثانیه های وقت های تلف شده خاطره قهرمانی دو فصل قبل را تکرار کرده بود. این تیم در روز پایانی لیگ پنجم برق شیراز را با نتیجه 4 بریک شکست داد و جشن قهرمانی گرفت. این نتیجه خاطره قهرمانی را برای هواداران آبی پوش زنده کرد.

* حضور جمعی از هواداران برق شیراز در جایگاه هواداران پرسپولیس از نکات جالب توجه حواشی این بازی بود.

* اشتباه امیر حسین صادقی در به ثمر رسیدن تک گل برق باعث ناراحتی شدید این بازیکن شد و بازیکنان استقلال سعی در آرام کردن وی داشتند.

* علیرضا منصوریان در زمان حضور در زمین مسابقه درخواست صادقی برای بستن بازوبند کاپیتانی را رد کرد.

* محمود یاوری در طول بازی بارها به عملکرد تیم داوری اعتراض کرد و مرتبا به کمک داور اول اعتراض می کرد.

* در دقیقه 73 بازی سعید بیات توپی را به آرامی سمت دروازه برق شیراز زد که حرکت وی با اعتراض شدید منصوریان روبروشد.

* علی علیزاده پیش از حضور در بازی به شدت مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت.