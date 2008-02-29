پیروزی صباباتری در آخرین بازی / شهرآورد بسکتبال در فینال

به گزارش خبرنگارمهر، در آخرین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم صباباتری با نتیجه 88 بر80 حریف اصفهانی خود را شکست داد و راهی فینال مسابقات شد.

در این مسابقه که از ساعت 16 امروز در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد، بازیکنان ذوب آهن با برتری 20 بر19 و 21 بر17 در کوارترهای اول و دوم، نیمه نخست بازی را با نتیجه 41 بر36 به سود خود به پایان رساندند.

اما جریان بازی در کوارترهای سوم و چهارم رای به برتری صباباتری داد، طوریکه شاگردان مهران شاهین طبع دراین دو کوارتر به ترتیب با نتایج 23 بر19 و 28 بر20 ذوب آهن را شکست دادند تا پیروز میدان معرفی شوند.

بدین ترتیب تیم صباباتری تهران با کسب 3 پیروزی در مجموع 5 بازی برگزار شده برابر ذوب آهن به مرحله فینال رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور صعود کرد تا در این مرحله با تیم مهرام دیدار کند.

دیدار مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به صورت 2 از 3 برگزار شد و طی روزهای یک شنبه، سه شنبه و جمعه هفته آینده پیگیری می شود.

تیم های کاوه تهران و ذوب آهن اصفهان نیز برای کسب مقام سوم و چهارمی لیگ برتر با هم دیدار می کند. دیدار این دو تیم درمرحله رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور نیز به صورت 2 از 3 و همزمان با دیدار فینال برگزار می شود.