ناو آمریکایی با اهداف مداخله جویانه به سواحل لبنان اعزام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حسین الحاج حسن نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در واکنش به اعزام ناو جنگی "یو اس اس کول" آمریکا به سواحل لبنان اظهار داشت: اعزام این ناو بیانگر دخالت نظامی آمریکا در امور لبنان به شمار می رود.

وی افزود: این تصمیم آمریکا هرگز نخواهد توانست مخالفان سنیوره را در لبنان بترساند.

الحاج حسن خاطرنشان کرد: این تصمیم آمریکا در پی ناتوانی دولت آمریکا و جریان حاکم در لبنان در اجرای سیاست (تحمیل) قیمومیت آمریکا بر لبنان از طریق کودتاهای سیاسی بر ائتلافها و توافقنامه های (داخلی در لبنان) صورت گرفت.

وی در ادامه گفت: تمامی این امور شکست خورد زیرا ( واشنگتن) به اهداف مورد نظر که همان الحاق لبنان به توطئه های آمریکا و اسرائیل بود دست نیافت.

نماینده حزب الله در پارلمان تصریح کرد: همه آنچه که در گذشته در مورد دخالتها در لبنان گفته می شد، تنها دخالتهای آمریکا بود و آن در گذشته دخالتهای سیاسی بود اما اکنون به دخالت نظامی تبدیل شده است.

از سوی دیگر "فؤاد سنیوره" نخست وزیر لبنان امروز در دیدار با سفیران عرب در بیروت اظهار داشت: ما از آمریکاییها و نه از هیچ طرف دیگری نخواسته ایم که به سواحل لبنان ناو جنگی اعزام کنند.

سنیوره در ادامه در رابطه با رسیدن ناو جنگی آمریکا به خاورمیانه گفت: در آبهای منطقه ای لبنان هیچ سلاح دریایی جز سلاح لبنانی وجود ندارد.

به گزارش مهر، در حالی که لبنان از بحران سیاسی رنج می برد، دولت آمریکا روز گذشته ناو جنگی "یو اس اس کول" خود را به سواحل لبنان اعزام کرد.

"مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این رابطه ادعا کرد که این ناو به بحران ناشی از انتخاب رئیس جمهوری در لبنان ربطی ندارد و تنها با هدف تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه به این منطقه اعزام شده است.