جشنواره گل استقلال و حضور در جمع مدعیان / برق شیراز بازنده سربلند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته بیست و سوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر عصر امروز تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه آزادی تهران میزبان برق شیراز بود که در پایان موفق شد حریف خود را با نتیجه 4 بر2 شکست دهد.

در این دیدار که به قضاوت رحیم رحیمی مقدم و در حضور بیش از 30 هزار تماشاگر برگزار شد، دو تیم فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشتند که در این بین سهم استقلال و شاگردان فیروز کریمی بیشتر از حریف شیرازی بود.

استقلال در این دیدار توسط میثم منیعی در دقیقه 23 ، امیدرضا روانخواه در دقیقه 50 ، علیرضا منصوریان دردقیقه 90 و محسن یوسفی در دقیقه 3+90 به گل رسید. برق شیراز نیز ابتدا توسط امیر حسین صادقی که به اشتباه دروازه خودی را باز کرد در دقیقه 52 به گل اول رسید و در دقیقه 5 + 90 نیز توسط احتشام ساسانی از روی نقطه پنالتی به گل دوم دست یافت.

در این دیدار که برق شیراز نیز فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشت و بازنده ای سربلند بود، رحیم رحیمی مقدم در دقیقه 69 قاسم غلامزاده مدافع تیم فوتبال برق شیراز را با کارت قرمز از بازی اخراج کرد.

تیم فوتبال استقلال با این پیروزی و کسب سه امتیاز دیگر 33 امتیازی شد و در شرایطی که یک بازی عقب افتاده دارد به رده پنجم جدول رده بندی صعود کرد.

در صدر جدول این رقابتها تیم فوتبال سپاهان همچنان با 39 امتیاز در صدر قرار دارد. صباباتری با 38 امتیاز در رده دوم ایستاده است و پرسپولیس با 37 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد. استقلال اهواز نیز با وجود شکست امروز برابر سایپا 33 امتیازی است و در رده چهارم ایستاده است.

در ادامه رقابتهای هفته بیست و سوم لیگ برتر دیدارهای زیر برگزار می شود:



یکشنبه - 12/12/86

* پاس همدان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه قدس همدان

داور: سعید بخشی زاده، کمکها: جواد تقی پور و صادق نوری، داور چهارم: مرداس جابری

* مقاومت شهید سپاسی شیراز- پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: محسن قهرمانی، کمکها: حسن نوشه ور و مسعود فرخ نیا، داور چهارم: جمشید محمدی