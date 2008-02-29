اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این نمایشگاه 30 تابلو با تکنیک رنگ روغن و نقش برجسته در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. علاقمندان می‌توانند هر روز از ساعت هشت تا 19 به حوزه هنری در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه مراجعه کنند.

* افتتاح نمایشگاه "سوگواره آئینی" در شهرکرد

نمایشگاه عکس "سوگواره آئینی" شامل 41 عکس از 28 عکاس حوزه هنری شهرکرد با موضوع عزاداری مردم در ایام تاسوعا و عاشورا به کوشش حوزه هنری چهارمحال و بختیاری هشتم اسفند در شهرکرد افتتاح شد.

* برپایی همایش "72 راوی آسمان" در بیرجند

72 هنرمند بیرجندی با الهام از واقعه عاشورا و حماسه کربلا روز هشتم اسفند در همایش یکروزه "72 راوی آسمان" آثار هنری در قالب تجسمی، نمایشی، تصویری، ادبی، موسیقی و نواهای مذهبی خلق کردند.

این همایش به کوشش حوزه هنری خراسان جنوبی در پارک شهرداری بیرجند برگزار شد. حوزه هنری استان خراسان جنوبی همایش مشابه "13 رجب، 13 هنرمند" را در سالروز ولادت حضرت علی (ع) برگزار کرده بود.

* اجرای تعزیه "متوکل" در قم

تعزیه "متوکل" به کارگردانی امیر زینلی به مناسبت اربعین حسینی از 11 تا 15 اسفندماه در مجتمع فرهنگی نور شهر قم اجرا می‌شود.

در این تعزیه که بر اساس نسخه شبیه‌خوانی متوکل عباسی تهیه شده، داستان مصائب زائران حرم امام حسین (ع) روایت می‌شود. علاقمندان برای تماشای این اثر می‌توانند ساعت 19 به تالار هنر مجتمع فرهنگی نور شهرستان قم مراجعه کنند.