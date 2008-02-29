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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۳۶

میثم منیعی:

استقلال مثل همیشه بازی کرد

استقلال مثل همیشه بازی کرد

هافیک تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: استقلال مانند تمام بازیهای فصل جاری عملکرد خوبی داشت اما توانست با یک پیروزی پر گل بازی را تمام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم منیعی پس از برتری 4 بر 2 تیمش در جمع خبرنگاران گفت: تیم ما همچون بازیهای گذشته نمایش خوبی داشت اما تفاوت این بازی نسبت به دیدارهای قبلی این بود که توانستیم گل بزنیم.

وی ادامه داد: استقلال در فصل جاری بازیهای خوبی انجام داده اما نتوانسته نتایج پرگلی را به دست آورد. به همین خاطر کمتر عملکرد این تیم به چشم آمده است.

هافبک تیم فوتبال استقلال که در این بازی یک گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد گفت: در این بازی پس از مدتها در ترکیب قرار گرفتم. خوشبختانه از فرصت ها به نحو احسن استفاده کردم و حتی می توانستم یک گل دیگر بزنم اما شانس با من یار نبود.

وی خاطرنشان کرد: برق تیم شاسته ای است و برتری استقلال مقابل این تیم چیزی از شایستگی های بازیکنان جوانش کم نمی کند.

منیعی با ابراز امیدواری از اینکه استقلال به کورس قهرمانی برسد از اهمیت دیدار مقابل صباباتری یاد کرد و گفت: ما بازی حساسی مقابل صباباتری پیش رو داریم و اگر بتوانیم مقابل این تیم نتیجه خوبی به دست آوریم به جمع مدعیان قهرمانی نزدیک ترخواهیم شد.

کد مطلب 647342

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