استقلال امروز خوش شانس بود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالب لو پس از برتری 4 بر 2 تیمش مقابل برق شیراز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: هر دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و در میانه زمین درگیرانه مبارزه کردند. البته درگیری آنها فوتبالی و در جهت اجرای خواسته های مربیان دو تیم بود.

وی ادامه داد: امروز یکی از بهترین بازیهای استقلال را شاهد بودیم. تیم ما بازی خوبی را به نمایش گذاشت و توانست با یک پیروزی پر گل زمین مسابقه را ترک کند.

طالب لو خاطر نشان کرد: برق تیم جوان و شایسته ای بود و در بازی رو به ضد فوتبال نیاورد. شکست 4 بر 2 توانایی برق را زیر سئوال نمی برد. این تیم قطعا در ادامه مسابقات لیگ نمایشی به مراتب بهتر از این خواهد داشت.

وی در خصوص شانس قهرمانی تیمش گفت: روند بازی و نتیجه گیری تیم فوتبال استقلال در نیم فصل دوم بسیار خوب بوده است و با توجه به ناکامی تیم های بالای جدول می توانیم خود را به جمع مدعیان قهرمانی برسانیم.

طالب لو تاکید کرد: استقلال تیم خوبی است که در فصل جاری بعضا دچار بدشانسی شده است. امروز خدا خواست بیشتر موقعیت های ما به ثمر نشست ویک بازی پر گل را شاهد بودیم.

وی در خصوص دریافت دو گل از تیم برق شیراز گفت: برق تیم خوبی بود اما روی اشتباهات و اتفاقات بازی به گل رسید و اگر این اشتباهات رقم نمی خورد ما با چهار گل زده و بدون گل خورده زمین مسابقه را ترک می کردیم.