نمی دانم چطور دروازه استقلال را باز کردم / داور به اشتباه پنالتی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی پس از برتری 4 بر 2 تیمش مقابل برق شیراز با بیان این مطلب افزود: با توجه به غیبت بازیکنان بزرگتر تیم مربیان از من خواستند تا بازوبند کاپیتانی را بر بازو ببندم. در تیم ما طالب لو نیز می توانست کاپیتان باشد و بازیکنان بزرگتر از من نیز بودند که می توانستند سرگروه تیم باشند اما خواست مربیان این بود که من بازوبند را ببندم.

مدافع استقلال در خصوص صحنه به ثمر رسیدن گل اول برق شیراز که روی اشتباه وی رقم خورد، گفت: آنقدر سریع این اتفاق رقم خورد که نمی دانم چطور دروازه استقلال باز شد. من به هیچ عنوان قصد ضربه زدن به توپ را نداشتم تنها می خواستم پایم را از جلوی توپ کنار بکشم که متاسفانه به توپ ضربه خورد و وارد دروازه استقلال شد.

کاپیتان امروز تیم فوتبال استقلال با تاکید بر اینکه روی مهاجم برق مرتکب خطا نشده، گفت: من همین قدر می گویم اگر مهاجم برق حرکتی که من انجام می دادم را مرتکب می شد داور اعلام پنالتی نمی کرد اما متاسفانه در آن لحظه تصمیم به اعلام پنالتی گرفت که ما هم خواسته او را پذیرفتیم.

صادقی که در پایان بازی با چشمانی گریان از بازی خارج شده بود، در خصوص ناراحتی اش گفت: بازوبند کاپیتانی استقلال را مردان بزرگی بر بازو بستند که جا گذاشتن جای پای آنها برای من و هر فردی که کاپیتان استقلال می شود بسیار سنگین ومهم است. امروز وظیفه سنگینی بر عهده داشتم و نمی خواستم با اشتباهاتم دروازه استقلال باز شود. متاسفانه روی دو اشتباه دروازه ما باز شد و همین مسئله فشار زیادی بر من آورد و باعث شد کنترلم را از دست بدهم ونتوانم جلوی اشک هایم را بگیرم.