استقلال هر روز بهتر می شود / از داوران لیگ شکایت کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، صادق ورمزیار که به علت ناراحتی حنجره فیروز کریمی در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی حضور یافته و پاسخگوی سئوالات خبرنگاران بود در خصوص دیدار تیم فوتبال استقلال مقابل برق شیراز افزود: امروز استقلال یک بازی خوب را به نمایش گذاشت که به دنبال روند رو به رشدی است که از نیم فصل دوم آغاز کردیم. تیم ما هفته به هفته بهتر می شود و با ارائه بازی های خوب و کسب نتایج قابل قبول به بالای جدول نزدیک خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از بازگشت از اردوی دبی زمین تمرین مناسبی در اختیار نداشتیم که همین مسئله روی عملکرد تیم تاثیر منفی گذاشته بود اما با رفع این مشکل و تمرین در زمین چمن مناسب بازیکنان هماهنگ تر شدند و خواسته مربیان را در زمین اجرا می کنند.

مربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به جوانی و عملکرد خوب برق شیراز با ابراز امیدواری از آینده تیمش یاد کرد وگفت: استقلال در هفته های آتی به مراتب بهتر از این بازی خواهد کرد و نتایجی قابل قبول تر به دست خواهد آورد.

ورمزیار در خصوص اینکه چرا آرش برهانی همچون دیدارهای قبلی در گلزنی ناکام بود، گفت: وی از بازیکنان خوب استقلال است و ما به کمک های او احتیاج داریم. آرش در طول بازی موقعیت های زیاد گلزنی بوجود می آورد که نشان دهنده توانایی های اوست. زمانی که بازیکنی پتانسیل این را دارد که در طول بازی بارها در موقعیت گلزی قرار گیرد حتما توانایی گلزنی را نیز دارد اما رشد و پیشرفت بازی او و تاثیر گذاری اش در روند بازی تیم نیازمند صرف زمان است و اینکه در تمرینات بیشتر کار کند. قطعا برهانی در بازی های آینده ضعف گلزنی خود را برطرف می کند.

وی در خصوص اینکه چرا بازیکنان این تیم رو به تک روی می آورند، گفت: ما برای این بازی سیستم جدیدی را در نظر گرفته بودیم که بازیکنان هنوز در قالب این سیستم هماهنگ نشده اند. این هماهنگی نیاز به زمان دارد و بتوانیم ایرادات بازیکنان را به آنها گوشزد کنیم.

مربی تیم فوتبال استقلال با انتقاد از عملکرد داور بازی استقلال- برق شیراز تاکید کرد: شکوائیه ای در خصوص عملکرد داوران تهیه کرده ایم که به آقای عنایت ارائه خواهیم داد. در این شکوائیه از رئیس کمیته داوران خواسته ایم تا عملکرد تیم داوری استقلال برق شیراز و سایر بازیهای لیگ برتر را مورد ارزیابی قرار دهند. این درست نیست که حاصل زحمات بازیکنان و مربیان استقلال به همین راحتی هدر برود. متاسفانه داوران با اشتباهات خود زحمات بازیکنان و مربیان استقلال را نادیده می گیرند که باید چاره ای برای این مشکل اندیشیده شود.

ورمزیار ادامه داد: امروز داور فقط به خاطر اینکه تیم ما سه گل از تیم حریف پیش بود اعلام پنالتی کرد که به هیچ عنوان پنالتی نبود. از کمیته داوران می خواهیم که جدی تر از قبل کار داوران را مورد ارزیابی قرار دهند. ما خواهان محرومیت داوران نیستیم زیرا کنار گذاشتن آنها دردی از ما دوا نمی کند.