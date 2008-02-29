داور به سود استقلال سوت زد / با بازیکنان کم کار به شدت برخورد می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری پس از شکست 4 بر 2 تیمش مقابل استقلال با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: ما در این بازی یک نیمه بیشتر بازی نکردیم. در نیمه دوم چند نفر از بازیکنان از حیطه اختیارات من خارج شده بودند و نتوانستند همانند نیمه نخست از عهده وظایف خود برآیند.

وی ادامه داد: قصد توجیه ندارم اما در نامه ای به کمیته داوران خواسته بودیم که آقای رحیم رحیمی مقدم را به عنوان داور بازیهای تیم برق تعیین نکند. ایشان تا به حال شش بار بازیهای برق شیراز مقابل استقلال را قضاوت کرده اند که متاسفانه با سوت های خود موجبات شکست تیم ما را فراهم آوردند.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز خاطرنشان کرد: نحوه قضاوت رحیمی مقدم تداعی کننده قضاوت های نه چندان خوب وی برای تیم برق بود و بازیکنان و مربیان این تیم را با خاطرات گذشته مواجه می ساخت.

یاوری ادامه داد: رحیمی مقدم با ملاحظه کاری سعی داشت بازی را کنترل کند و در نهایت به آنچه که خواست رسید. او در طول بازی به نفع استقلال سوت زد و با اعلام یک ضربه پنالتی به سود تیم برق در صدد جبران بر آمد.

وی با تاکید بر اینکه پنالتی اعلام شده از سوی رحیمی مقدم به سود این تیم به هیچ عنوان پنالتی نبوده است، تاکید کرد: فدراسیون فوتبال باید به خواسته های تیم ها توجه کند. ما از فدراسیون خواسته بودیم که وی داور مسابقات ما نباشد اما دیدیم که او باز هم بازی استقلال و برق شیراز را قضاوت کرد. این درست نیست که بگویند ما دهاتی هستیم و هر کاری که خواستند انجام دهند ما درخواست می کنیم اما متاسفانه فریادمان به جایی نمی رسد.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز گفت: ما در نیمه دوم عملکرد ضعیفی داشتیم وبا بازیکنانی که خواسته های من را اجرا نکردند و عملکرد تیم را تحت تاثیر قرار دادند به شدت برخورد خواهیم کرد.

یاوری با تبریک به فیروز کریمی گفت: مطمئنا برق در بازیهای آینده جبران خواهد کرد و به نتایج به مراتب بهتری دست می یابد.

وی در خصوص اینکه چرا بازیکنان تیمش عصبی بودند، گفت: باید دید آنها عصبی وارد زمین شدند و یا اینکه عصبانیشان کردند. بازیکنان ما نسبت به داور بازی ذهنیت خوبی نداشتند و متاسفانه با سوت های داور عصبی می شدند.

سرمربی تیم فوتبال برق شیراز ادامه داد: بررسی عملکرد داور بازی برق شیراز و استقلال را به کارشناسان داوری واگذار می کنم. آنها بهتر می توانند کار وی را مورد ارزیابی قرار دهند. ما در کشورمان برنامه 90، 95 و 85 را داریم که می تواند کار رحیمی مقدم را به بوته نقد بگذارد.