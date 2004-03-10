استقبال قطر و كويت از امضاي قانون اساسي موقت عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري قطر، دوحه امضاي قانون اساسي موقت عراق را يك گام در مسير درست تلقي كرد.

يك منبع مسوول در وزارت امور خارجه قطر گفت: امضاي قانون دولت عراق در دوران انتقالي(قانون اساسي موقت) يك گام مثبت در راه صحيح بازيابي حاكميت در اين كشور است تا ضمن دستيابي به قانون اساسي دايمي عراق، امنيت و ثبات و شكوفايي را در عراق به ارمغان آورد.

قطر خواستارحمايت از قانون اساسي موقت عراق و فراهم كردن شرايط مناسب براي موفقيت آن به منظور برخوردار ساختن مردم عراق از اداره امورعراق به دست خود و تحقق وحدت ملي در اين كشورشد. قطر همچنين بر موضع ثابت خود در حمايت از حفظ يكپارچگي و حاكميت ارضي و ملي عراق تاكيد كرد.

شيخ صباح الاحمد الصباح نخست وزير كويت نيز ضن استقبال از امضاي قانون اساسي موقت عراق اعلام كرد امضاي اين قانون به مثابه گام سازنده در تاريخ عراق جديد بوده و به انتقال قدرت به عراقي ها كمك خواهد كرد.

عربستان هم پيشتر در بيانيه جداگانه از امضاي قانون اساسي موقت عراق استقبال كرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، عربستان در بيانيه خود ابراز اميدواري كرد كه امضاي اين قانون به تشكيل يك حكومت مستقل عراقي و بازگشت حاكميت و استقلال به عراق منجر شود.

عربستان برتلاش هاي خود با همكاري كشورهاي دوست، براي تحقق امنيت و ثبات در جهان به ويژه در مناطق اشغالي فلسطين و عراق تاكيد كرد.

مصر نيز پيش از اين از امضاي قانون اساسي موقت عراق استقبال كرده و آن را يك گام مثبت ارزيابي كرده بود.