سود سهام عدالت به حساب 78 هزار سهامدار خراسان شمالی واریز شد

عادل علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: به هر یک از سهامداران سهام عدالت، 400 هزار ریال سود سهام تعلق گرفته که به حساب بانکی آنها در بانک سپه واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: سود سهام چهار هزار نفر از سهامداران باقی مانده در مرحله اول نیز به زودی به حسابهای بانکی آنها در واریز می شود.

علیپور عنوان کرد: در مرحله اول اجرای طرح سهام عدالت در خراسان شمالی، 84 هزار نفر مشمول این طرح شدند.

وی بیان داشت: طرح واگذاری سهام عدالت در استان خراسان شمالی در سه مرحله به اجرا گذاشته شده که شامل افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، روستاییان و عشایری و کارمندان دولت بود.

دبیر ستاد استانی سهام عدالت استان خراسان شمالی یادآور شد: بر اساس این طرح، بیش از نیمی از جمعیت 811 هزار نفری استان خراسان شمالی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

وی ادامه داد: مرحله چهارم و پنجم این طرح نیز در استان خراسان شمالی به مرحله اجرا درآمده که با واگذاری این دو مرحله، حدود 600 هزار نفر از مردم این استان از طرح سهام عدالت بهره مند می شوند.