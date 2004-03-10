اسراييل قانون آمريكا را هم نقض مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه ضهيونيستي هاآرتص نوشت: اسراييل از 12 دولتي است كه كه از برگرداندن اورانيوم غني شده به آمريكا خودداري كرده است.

هاآرتص با استناد به گزارش يكي از بخش هاي انرژي آمريكا نوشت: آمريكا از سال 1996 اورانيوم هاي غني شده را از كشورهاي مختلف دريافت مي كند و طبق برنامه "اتم براي صلح" به كشورهاي دوست بازمي گرداند. اين برنامه بدان معناست كه اتم نبايد براي ساخت تسليحات اتمي به كار گرفته شود. دپارتمان انرژي آمريكا تاكنون 6/2 تن اورانيوم غني شده را جمع آوري كرده است در حالي كه طبق ارقام رسمي، اعضاي اين برنامه داراي 15 تن اورانيوم غني شده هستند.

به نوشته هاآرتص اسراييل در ليست 12 دولتي است كه طبق گزارش ها "قرار نيست در اين برنامه شركت كند".

اين درحالي است كه رژيم صهيونيستي راكتوري را براي تسهيلات تحقيقات هسته اي خود از آمريكا خريداري كرده و از سال 1960 استفاده از آن را آغاز كرده است. اسراييل حتي از اورانيوم هاي غني شده اي كه آمريكا به طور مخفيانه در اختيار اين رژيم قرار داده استفاده كرده است.

كنگره آمريكا در سال 1978 قانوني را تصويب كرد كه طبق آن ارسال سوخت هسته اي به كشورهايي كه داراي تسهيلات هسته اي هستند و اين تسهيلات از سوي جامعه بين الملل كنترل نمي شود، ممنوع شد.