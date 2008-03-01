عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- یک دیپلمات غربی گفت که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته ای ایران دوشنبه ساعت 16 به وقت گرینویچ به رای گذاشته خواهد شد.

- بر اثر حمله هوایی نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه پناهندگان "جبلیه" در شمال نوارغزه چهار فلسطینی از جمله دو کودک به شهادت رسدند.

- یک شهروند آمریکایی روز گذشته به ربودن اسرار دفاعی آمریکا با هدف فروش آنها به کشورهای خارجی اعتراف کرد.

- یکی از مشاوران "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته به اتهام سرقت ادبی استعفا کرد.

- روسیه امروز شنبه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فردا آماده می شود.

- نتایج یک نظرسنجی جدید از محبوبیت 40 درصدی حزب محافظه کار انگلیس نسبت به 33 درصد حزب کارگر در بین مردم این کشور حکایت دارد.

- پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) شب گذشته از برنامه خود برای محاکمه یکی از بستگان نزدیک یکی از هواپیماربایان سعودی در حادثه 11 سپتامبر سال 2001 پیش از برگزاری یک دادگاه نظامی خبر داد.

-"باراک اوباما" از نامزدهای پیشتاز در رقابتهای مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته از رقیب خود " هیلاری کلینتون" انتقاد و او را به استفاده از تاکتیکهای خطرناک متهم کرد.

- "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که آنکارا همچنان به مبارزه خود علیه عناصر حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک) ادامه خواهد داد.