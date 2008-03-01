پیرنیاکان در گفتگو با مهر: حضور گسترده هنرمندان اتفاق خوبی برای موسیقی بود

داریوش پیرنیاکان نوازنده تار با مثبت ارزیابی کردن رویدادهای هنر موسیقی در سال 86 به خبرنگار مهر گفت : رخدادهای مهم هنر موسیقی در سال 86 را می توان از دو منظر نگاه کرد نکته اول حوزه نشر انواع سی دی و کتاب های آموزشی است که متاسفانه رشد شایسته ای در آن حوزه شاهد نبودیم و هیچ یک از مراکز تولید موسیقی فعالیت چشمگیری در انتشار آثار ارزنده موسیقایی نداشتند؛ اما از نظر تعدد برگزاری کنسرت ها ،سال خوبی را داشتیم و رشد کمی کنسرت ها نسبت به ده سال اخیر فزاینده بود البته با این اشاره که اغلب همین کنسرت ها از جهت کیفی کاملا مطلوب نبود.

وی درادامه متذکر شد : آنگونه که انتظار می رفت کیفیت اجرا در سالن بزرگ کشور خوب نبود و به لحاظ فنی و تکنیکی بسیار ضعیف عمل شده بود به همین دلیل معتقدم با توجه به استقبالی که از کنسرتهای موسیقی صورت گرفته بود کیفیت اجرای هریک از گروههای موسیقی مناسب و درخور تماشاگران نبود.

سخنگوی هیئت مدیره خانه موسیقی در ادامه برگزاری جشنواره موسیقی جوان را از جمله رویدادهای مهم دانست و گفت : هدف اصلی از برگزاری جشنواره موسیقی جوان کشف استعدادهای نوپا دراین حوزه بود که خوشبختانه حاصل برگزاری این رویداد مهم هم برای من به عنوان دبیراین جشنواره و هم برای مسئولان خوشایند بود و به جرات می گویم یکی که بهترین جشنواره های بود هم به لحاظ کمی و از جهت کیفی موفق عمل کرد.

پیرنیاکان برگزاری جشنواره موسیقی فجر را جنجالی ترین رویداد موسیقایی دانست و گفت : بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر از جمله جشنواره هایی بود که نظرات متنوع وضد و نقیصی را به همراه داشت و نکته قابل توجه اینکه هیچ نوع نگاه متعادلی در مجموع نظرات وجود نداشت؛ و نظرمن هم در باره جشنواره موسیقی فجراین است که این جشنواره نیاز به یک بازنگری و اصلاح اساسی دارد.

وی در ادامه افزود : مسئولان و دست اندرکاران برگزاری جشنواره موسیقی فجر بایک برنامه ریزی درست بایستی مسائل و مشکلات موجود در این رویداد مهم فرهنگی را ارزیابی و آسیب شناسی کنند تا به نتیجه درست برسند و یکی از این راه ها ارزیابی و بررسی نقاط قوت وضعف جشنواره پس از برگزاری است ولی متاسفانه همانطور که شاهد بودیم علی رغم وعدهای داده شده پس از پایان جشنواره هیچگونه بحث و بررسی و کالبدشکافی در خصوص کم و کیف برگزاری جشنواره صورت نگرفت.