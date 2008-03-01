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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۸:۴۸

پیرنیاکان در گفتگو با مهر: حضور گسترده هنرمندان اتفاق خوبی برای موسیقی بود

پیرنیاکان در گفتگو با مهر: حضور گسترده هنرمندان اتفاق خوبی برای موسیقی بود

برگزاری کنسرت های متعدد و حضور هنرمندان فعال در حوزه های مختلف از ویژگی های مثبت موسیقی در سال 86 بود.

داریوش پیرنیاکان نوازنده تار با مثبت ارزیابی کردن رویدادهای هنر موسیقی در سال 86 به خبرنگار مهر گفت : رخدادهای مهم هنر موسیقی در سال 86 را می توان از دو منظر نگاه کرد نکته اول حوزه نشر انواع سی دی و کتاب های آموزشی است که متاسفانه رشد شایسته ای در آن حوزه شاهد نبودیم و هیچ یک از مراکز تولید موسیقی فعالیت چشمگیری در انتشار آثار ارزنده موسیقایی نداشتند؛ اما از نظر تعدد برگزاری کنسرت ها ،سال خوبی را داشتیم و رشد کمی کنسرت ها نسبت به ده سال اخیر فزاینده بود البته با این اشاره که اغلب همین کنسرت ها از جهت کیفی کاملا مطلوب نبود.

وی درادامه متذکر شد : آنگونه که انتظار می رفت کیفیت اجرا در سالن بزرگ کشور خوب نبود و به لحاظ فنی و تکنیکی بسیار ضعیف عمل شده بود به همین دلیل معتقدم با توجه به استقبالی که از کنسرتهای موسیقی صورت گرفته بود کیفیت اجرای هریک از گروههای موسیقی مناسب و درخور تماشاگران نبود.

سخنگوی هیئت مدیره خانه موسیقی در ادامه برگزاری جشنواره موسیقی جوان را از جمله رویدادهای مهم دانست و گفت : هدف اصلی از برگزاری جشنواره موسیقی جوان کشف استعدادهای نوپا دراین حوزه بود که خوشبختانه حاصل برگزاری این رویداد مهم هم برای من به عنوان دبیراین جشنواره و هم برای مسئولان خوشایند بود و به جرات می گویم یکی که بهترین جشنواره های بود هم به لحاظ کمی و از جهت کیفی موفق عمل کرد.

پیرنیاکان برگزاری جشنواره موسیقی فجر را جنجالی ترین رویداد موسیقایی دانست و گفت : بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر از جمله جشنواره هایی بود که نظرات متنوع وضد و نقیصی را به همراه داشت و نکته قابل توجه اینکه هیچ نوع نگاه متعادلی در مجموع نظرات وجود نداشت؛ و نظرمن هم در باره جشنواره موسیقی فجراین است که این جشنواره نیاز به یک بازنگری و اصلاح اساسی دارد.

وی در ادامه افزود : مسئولان و دست اندرکاران برگزاری جشنواره موسیقی فجر بایک برنامه ریزی درست بایستی مسائل و مشکلات موجود در این رویداد مهم فرهنگی را ارزیابی و آسیب شناسی کنند تا به نتیجه درست برسند و یکی از این راه ها ارزیابی و بررسی نقاط قوت وضعف جشنواره پس از برگزاری است ولی متاسفانه همانطور که شاهد بودیم علی رغم وعدهای داده شده پس از پایان جشنواره هیچگونه بحث و بررسی و کالبدشکافی در خصوص کم و کیف برگزاری جشنواره صورت نگرفت.
کد مطلب 647409

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