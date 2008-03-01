قطعنامه ضد ایرانی روز دوشنبه در شورای امنیت بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،این دیپلمات غربی ناشناس گفت : قطعنامه ایران 11 صبح ( ساعت 16 به وقت گرینویچ و 19 و 30 دقیقه به وقت ایران) در روز دوشنبه به رای گذاشته خواهد شد.

شورای امنیت شب گذشته آخرین بررسیها را درباره پیش نویس این قطعنامه غیرقانونی انجام داد .در عین حال اختلاف اعضای غیر دائم با اعضای دائم شورای امنیت از جمله آفریقای جنوبی ، لیبی، اندونزی و حتی ویتنام نشان از آن دارد که قطعنامه حداقل تا چند روز آینده مطرح نخواهد شد.

دیپلمات غربی ناشناس دیگری هم به زعم خود ازپیشرفت درآخرین چانه زنیها برسراین متن درحالی خبر داد که برخی ازاعضای غیردائم شورای امنیت نسبت به اعمال این تحریمها تردید دارند و برخی هم با آن مخالفند.

" گوردون جاندرو" سخنگوی کاخ سفید هم روز گذشته گفت که رای گیری در زمانی نسبتا زود انجام خواهد شد.

وی پافشاری جمهوری اسلامی ایران بر حقوق مشروع هسته ای از جمله حق غنی سازی اورانیوم را به زعم خود "مایه تاسف" توصیف کرد.

نشست اخیر گروه موسوم به 1+5 در حالی چند روز پیش در واشنگتن به پایان رسید که سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا مدعی شد که این شش کشور بر تمایل خود برای ادامه رویکرد دو مسیر(چماق وهویج) برای برنامه هسته ای ایران تاکید کردند.

در عین حال نمایندگان 116 کشور جنبش عدم تعهد نیز در آژانس با انتشار بیانیه ای خواستار عادی شدن پرونده ایران در آژانس و عدم دخالت شورای امنیت شدند.

این روند ازسوی کشورهای مذکوردرحالی پیگیری می شود که درگزارش اخیر محمد البرادعی باردیگر برصلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران وهمکاریهای همه جانبه کشورمان با آژانس تاکید شده و گزارش اخیر بر حل شش موضوع مورد سئوال براساس طرح اقدام نیز صحه گذاشته است، ولی درهمین حال کشورهای غربی در روزهای اخیر بر مواضع خصمانه خویش تاکید داشته و حتی مقامهای آمریکایی اعلام اشته اند که تا زمان برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در ایران با هدف فشار برافکارعمومی موضوع تصویب قطعنامه را با جدیت دنبال می کنند.

تمام این اقدامات درحالی است که گزارش اخیر محمد البرادعی مدیرکل آژانس درباره فعالیتهای هسته ای ایران برصلح آمیز بودن این فعالیتها تاکید دارد و مسائل مرتبط با موضوع هسته ای ایران را خاتمه یافته اعلام می کند، بنابراین تلاشهای غیر سازنده گروه 1+5 در شرایط کنونی هیچ گونه مبنای قانونی ندارد.