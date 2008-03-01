تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه یازدهم اسفندماه سال 1386 هجری شمسی، مصادف است با بیست و دوم صفر سال 1429هجری قمری و برابر است با یکم مارس سال 2008 میلادی.

- مسابقات شمشیربازی کلاس A جوانان جهان امروز به میزبانی کشورمان در شهر یزد ادامه پیدا خواهد کرد.

- مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان امروز با برگزاری دیدارهای دور دوم در شهر گوانگجو چین پیگیری خواهد شد. در این بین ملی پوشان مرد کشورمان به مصاف ویتنام می روند و بانوان تنیس روی میز ایران با لیتوانی روبه رو خواهند شد.

- در صورت تحقق وعده مسئولان فدراسیون فوتبال امروز سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان معرفی خواهد شد.

- مسابقات کارتینگ آزاد امارات امروز با برگزاری رقابت در مراحل نهایی دنبال خواهد شد که حریفان کشورمان با رقبای خود جدال می کنند.

- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان امروز با برگزاری هشت بازی آغاز می شود که برنامه این دیدارها به شرح زیر است :

* آرسنال - آستون ویلا

* بیرمنگام - تاتنهام

* دربی کانتی - ساندرلند

* فولهام - منچستر یونایتد

* میدلزبرو - ریدینگ

* نیوکاسل - بلکبرن

* وستهام - چلسی

* منچسترسیتی - ویگان اتلتیک

- امشب با برگزاری هشت بازی هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های فرانسه آغاز خواهد شد. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* لیل - لیون

* لومان - استراسبوگ

* لانس - تولوز

* لوران - نانسی

* مارسی - اوسر

* متز - کان

* موناکو - والنسین

* سوشو - رن

- در ادامه دیدارهای هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های آلمان، بوندس لیگا امروز شش بازی طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد :

* انرگی کوتبوس - اشتوتگارت

* هانوفر - نورنبرگ

* هانزاروستوک - آرمنیا بیله فلد

* کارلسروهه - ولفسبورگ

* شالکه - بایرن مونیخ

* وردربرمن - بروسیا دورتموند

* مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امروز با برگزاری چهار دیدار وارد هفته بیست و ششم می شود. برنامه این بازی های به شرح زیر است :

* آتلتیکو مادرید - بارسلونا

* دپورتیوو لاکرونا - سویا

* رکرتیوو هوئلوا - رئال مادرید

* اسپانیول - والنسیا

* امشب و در آغاز هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا دو بازی برگزار می شود که طی آن رم در ورزشگاه خانگی خود از پارما پذیرایی می کند و آث میلان نیز در سان سیرو شهر میلان با لاتزیو روبه رو می شود.