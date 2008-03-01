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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۳۷

دو تلویزیون بزرگ شهری در فومن نصب می شود

رشت - خبرگزاری مهر: شهردار فومن گفت: دو تلویزیون بزرگ 200 اینچی به ابعاد 12 متر مربع با اعتباری افزون بر 700 میلیون ریال در شهر فومن نصب می شود.

احمد قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در فومن اظهار داشت: یک تلویزیون در داخل پارک شهر و تلوزیون دیگر در اطراف میدان اصلی فومن نصب می شود.

شهردار فومن یادآور شد: تلویزیونی که در پارک شهر قرار می گیرد برای بازدید کنندگان، مسافران و اوقات فراغت مردم برنامه شبکه ای و فیلم پخش خواهد کرد و تلویزیونی که در میدان اصلی شهر نصب می شود برای زیبا سازی، کسب درآمد تبلیغاتی و اطلاع رسانی عمومی استفاده خواهد شد.

قدیمی بیان داشت: این پروژه هم اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا عید نوروز این دو تلویزیون غول پیکر شهری در فومن به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 647424

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