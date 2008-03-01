دو تلویزیون بزرگ شهری در فومن نصب می شود

احمد قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در فومن اظهار داشت: یک تلویزیون در داخل پارک شهر و تلوزیون دیگر در اطراف میدان اصلی فومن نصب می شود.

شهردار فومن یادآور شد: تلویزیونی که در پارک شهر قرار می گیرد برای بازدید کنندگان، مسافران و اوقات فراغت مردم برنامه شبکه ای و فیلم پخش خواهد کرد و تلویزیونی که در میدان اصلی شهر نصب می شود برای زیبا سازی، کسب درآمد تبلیغاتی و اطلاع رسانی عمومی استفاده خواهد شد.

قدیمی بیان داشت: این پروژه هم اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا عید نوروز این دو تلویزیون غول پیکر شهری در فومن به بهره برداری خواهد رسید.