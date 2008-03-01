بیست و هشتمین سالگرد نشر سخن و رونمایی آثار شفیعی کدکنی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم علی هاشمی شاعر و محقق ادبی که اجرای برنامه را برعهده داشت، گفت: این ششمین مراسم سالانه نشر سخن است و هدف از آن به پیش باز رفتن نوروز باستانی و همچنین نمایش آثار منتشر شده توسط این انتشارات است. برگزاری چنین مراسمی مسلما می تواند در اعتلای فرهنگ و ادب نقش داشته باشد. خانواده علمی 150 سال است که در ایران به کار چاپ و نشر کتاب مشغول اند.

وی افزود: سال میلادی که گذشت به نام مولانا نامگذاری شده بود اما مصر، ترکیه و افغانستان از سوی یونسکو مسئول برگزاری سال مولانا بودند نه ایران، در حالی که تک تک ابیات مولانا به فارسی سروده شده است. این می تواند یک فاجعه و مصیبت برای ایرانیان به شمار آید هر چند اصرار نداریم که مولانا متعلق به ماست و می پذیریم که مولانا جهانی است. اما باید توجه داشته باشیم که بیشترین خدمات در زمینه مولاناشناسی و مولاناپژوهی برعهده ایرانیان بوده است.

هاشمی اضافه کرد: نیکلسون - به گفته دکتر عبدالحسین زرین کوب - 15 سال آخر عمر هیچ نامه ای را باز نمی کرد و وقتی از او دلیل آن را پرسیدند گفت اگر وقتم را صرف گشودن این نامه ها کنم از مولاناپژوهشی باز می مانم. نیکلسون یکی از شاگردان ادوارد براون و مولاناشناسی بزرگ بود که به تعبیر زنده یاد جلال همایی سهم بزرگی در این عرصه دارد.

در ادامه مراسم علی اصغر علمی از مدیران نشر سخن گفت: امروز 28 سال از تاسیس نشر سخن می گذرد. در گذار همه سالها وجهه همت ما ادای عین به فرهنگ ایران زمین و میراث فرهنگی سترگ ایران بوده است و در طول این سالها هرگز با وجود معضلات نشر به منافع مادی فکر نکرده ایم.

علمی اضافه کرد: بخش اعظم این 28 سال یعنی 15 سال آن به گردآوری فرهنگها گذشت؛ حرکتی که در حیات نشر ایران نقطه عطفی را رقم زد و حاصل این جمله فرهنگ بزرگ سخن است. درباره فرهنگ بزرگ سخن به قول کریم امامی باید گفت وجود مجموعه 8 جلدی فرهنگ سخن در هر خانه، محل کار، داخل یا خارج از کشور صرف نظر از ابزار زبانی به منزله آینه فرهنگی و هویت یک ایرانی به شمار می رود.

این ناشر باسابقه در ادامه خاطرنشان کرد: البته در کنار این فرهنگها به انتشار صدها جلد کتاب پرداختیم. چاپ فعالیتهای ایرج افشار و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و سایرین به همت انتشارات سخن بی تردید موفقیتی بزرگ برای این انتشارات بوده است.

سپس دکتر مجدالدین کیوانی مترجم کتاب "صهبای خرد" درباره این اثر گفت: هر چند بیشتر شهرت خیام بواسطه آثار فلسفی و علمی ارزنده اش بوده است اما وجوه پیدا و ناپیدای رباعیات او را نمی توان نادیده گرفت، به طوری که اشعار وی تراوشات خالص درونی او بوده است. دکتر مهدی امیر رضوی - نویسنده کتاب - اشعار خیام را اسرارآمیز می داند و سعی می کند نظر مخاطب را به سوی وجوه ناپیدای این اشعار سوق دهد. نویسنده در این کتاب رباعیات خیام را نمادی از تمام محتویات و پیامهای انسانی می داند. رباعیات خیام پاسخگوی نیاز بشر امروز است.

این مترجم تصریح کرد: قدرت اشعار خیام در غرب به جایی رسید که برشها و برداشتهایی از تفکر خیامی به وجود آمد و در قالب محفلها، انجمنها و باشگاه ها در خارج از کشور شکل گرفت. غربی ها در اندیشه خیام چیزهایی را می جستند و جهان بینی و دغدغه های فکری او را می ستودند.

دکتر جعفر یاحقی مدرس دانشگاه مشهد نیز گفت: هشتصدمین سال تولد مولانا سپری شد و امسال می توان به استقبال سالگرد (هزار و صدمین سالگرد فردوسی) رفت.

وی افزود: تصور می کنم علی اصغر علمی در طی این سالها با همت فراوان موجب نزدیک کردن دلهای زیادی شد به طوری که می توان گفت نشر سخن شاخه زرین انتشارات کشور به شمار می رود. خاندان بزرگ نشر سخن تمام عمر خود را صرف فعالیتهای مثبتی در حیطه فرهنگ و ادب مملکت کرده و کتابهایی که امروز پیش روی مخاطب قرار دارد ثمره سه دهه فعالیت نشر سخن و علمی است.

وی افزود: این مراسم در واقع اهمیت انتشارات سخن را به ما یادآوری می کند. همچنین برگزیده شدن کتاب "صهبای خرد" در کتاب سال افتخار بزرگی است که نصیب ایران و انتشارات سخن شده است. ناشران همواره پاسداران حقیقت و اندیشه اند و گذشته را به امروز وصل می کنند. آنها آثاری را که در محاق فراموشی قرار دارد به منصه ظهور می رسانند. دیرینگی و ریشه داری مهمترین ویژگی انتشارات سخن است. همچنین تفکر حاکم بر این نشر تفکری اصیل است که از تنوع و گستردگی فراوانی برخوردار است. انتشار فرهنگ ایران زمین به کوشش ایرج افشار و انتشار اشعار دو زبانه و همچنین مجموعه فعالیتهای دکتر شفیعی کدکنی نشان می دهد که نشر سخن در گستردن ادبیات و فرهنگ ایران چه در ایران و چه در خارج از ایران نقش بسزایی داشته است. همچنین انتشار دوره های فرهنگ سخن از درخشان ترین عملکردهای نشر سخن طی سالهای اخیر به شمار می رود.

وی با اشاره به انتشار مجموعه آثار عطار نیشابوری به کوشش شفیعی کدکنی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که مولانا بر روی دوش عطار قرار گرفته و اگر عطار نبود مولانا هم وجود نداشت. اما انتشار و گردآوری مجموعه آثار عطار به همت شفیعی کدکنی به خوبی حق مطلب را ادا کرده است. در زمانی که تصحیح متون کهن دچار زوال شده است شفیعی کدکنی به مثابه یک پل ارتباطی توانست میان متون کهن و نسل امروز قرار گیرد. بنابراین در این مراسم از وی خواهش می کنم تا دستورالعمل تصحیح متون را به نسل جوان آموزش دهد؛ به این خاطر که گره گشایی و تاریک زدایی وی در جهت تصحیح متون کهن راه را برای نسل فردا هموار کرده است.

در ادامه برنامه، دکتر احمد جلالی رئیس کتابخانه مجلس گفت: متاسفانه اطلاع رسانی در رسانه ها و همچنین دایره مطبوعات خیلی اوقات دقیق نیست و موجب تشویشهای بی مورد می شود؛ درست مثل مسئله ای که علی هاشمی درباره برگزاری سال مولانا به دست مصریان گفت. وقتی یونسکو به برگزاری بزرگداشت مفاخر یک کشور می پردازد هدفش این است که شخصیتی مانند مولانا را فرامرزی جلوه دهد و به تمام جهانیان بگوید مولانا فقط به مرزهای ملی خود تعلق ندارد و جهانی است. پس تمام کشورهای علاقه مند می توانند برای مولانا بزرگداشت بگیرند. قطعا بزرگداشت مولانا از وجوه مختلف دارای اهمیتهای زیادی بود. همچنین اعطای مدالی به افتخار مولانا امسال از سوی یونسکو انجام گرفت.

در این مراسم که محمدرضا شفیعی کدکنی، داریوش صبور، برادران علمی، محمد بقایی ماکان، حسن انوری، شهرام ناظری، ایرج افشار، ابراهیم باستانی پاریزی، احسان نراقی، مهدی محقق، جمال میرصادقی و جمعی دیگر از اهالی فرهنگ و ادب حضور داشتند کتابهایی چون اسرارنامه، الهی نامه و مصیبت نامه عطار نیشابوری به کوشش شفیعی کدکنی، صد شعر از این صد سال به کوشش محمد افشین وفایی، فرهنگ بزرگ سخن به همت حسن انوری و آثاری دیگر رونمایی شد.