اختصاص 150 میلیارد تومان برای خدمات رسانی به معلولان

دکتر کاظم نظم ده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بودجه به منظور اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و خدمات رسانی به این افراد از اعتبارات جاری و بند "ب" در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: براساس کارهای کارشناسی صورت گرفته برای اجرایی شدن تمامی مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز است این درحالی است که تنها 150 میلیارد تومان به اجرای آن اختصاص داده شده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: با توجه به کمبود اعتبار و بودجه، برنامه ریزی در جهت رفع نیازهای معلولان اولویت بندی شده است که بهداشت و درمان ، ایاب و ذهاب ، پرداخت هزینه آموزش و ارائه خدمات توانبخشی در اولویت برنامه های سازمان قرار دارد.

نظم ده گفت: تمامی نیازهای معلولان به حق است و به محض تخصیص اعتبارات بیشتر در جهت رفع تمامی خواسته های آنان اقدام خواهیم کرد.