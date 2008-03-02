محاسبه درآمد خانوار بدون تشکیل بانک اطلاعات ایرانیان امکانپذیر نیست

دکتر محمد رضا واعظ مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص تشکیل بانک اطلاعات ایرانیان توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی افزود: قانونا تشکیل این بانک برعهده وزارت رفاه گذاشته شده و باید براساس درآمد ، دستمزد و اطلاعات تمامی افراد و گروههای مختلف جامعه شکل گیرد و تدوین این بانک می تواند مبنای بسیاری از تصمیمات و برنامه ریزیهای مسئولین باشد.

وی با اشاره به اینکه بانک جامع اطلاعات ایرانیان باید طی یکسال اول فعالیت وزارت رفاه تدوین می شد، خاطر نشان کرد: تشکیل این بانک جزء وظایف وزارت رفاه است اما تاکنون تشکیل نشده و گزارشی نیز از روند کار ارائه نگردیده است.

معاون سابق سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه تاکید کرد: در صورت تشکیل هرچه سریعتر این بانک ، گروههای مختلف افراد جامعه که فاقد درآمد هستند شناسایی می شوند و براین اساس حمایتهای اجتماعی لازم از آنها صورت خواهد گرفت.

واعظ مهدوی درخصوص تعیین درآمد 600 هزار تومانی برای خانوار ایرانی از سوی کمیته مزد استان تهران نیز گفت: باید در ابتدا مشخص شود که این میزان درآمد براساس چه معیار، شاخص و مبنایی مشخص و محاسبه شده است آیا در این امر مسکن خانوار، مناطق مختلف زندگی، بیماری، دارا بودن فرزند معلول درخانوار و .... نیز محاسبه شده است یا خیر.

وی افزود: لازمه تعیین درآمد خانوار و تعیین خط فقر، تشکیل بانک اطلاعات ایرانیان است و باید بر اساس این بانک درآمد خانواده ها مشخص شود.