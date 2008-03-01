امسال بیش از چهار هزار نفر در استان مرکزی تعاونی تشکیل دادند

محسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: سرمایه ثبتی این شرکتها ۲۱میلیارد و ۲۶۲میلیون و ۷۶۶هزار ریال است و زمینه اشتغال ۹هزار و ۶۰۷نفر را در این استان فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه با احتساب اعضای تعاونیهای مسکن مهر و سهام عدالت، اعضای شرکتهای تعاونی امسال این استان به بیش از ۹۰هزار نفر میرسد، خاطرنشان کرد: سهم امسال تشکیل تعاونی استان مرکزی ۵۱۲شرکت بوده که ۹۸درصد این تعهدات تاکنون انجام شده است.
مظفری بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۱۵طرح تعاونی در این استان به بهرهبرداری رسیده که از این تعداد، ۸۲طرح در هفته تعاون و بقیه در دهه مبارک فجر افتتاح شده است.
وی ادامه داد: حدود دو ماه گذشته، توانمندیهای استان در بخش صنایع و کشاورزی در کشور سریلانکا در قالب نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار گرفت.
مظفری افزود: در این نمایشگاه به مساحت ۴۰۰مترمربع، توانمندیهای جمهوری اسلامی در ۴۵غرفه به نمایش گذاشته شد که ۱۳غرفه آن، متعلق به این استان بود.
وی، عقد سه قرارداد تجاری بین شرکتهای تعاونی از جمله ایزوگام، رایانه و فرش را از مهمترین دستاوردهای این سفر عنوان کرد.
مدیرکل تعاون استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اجرایی شدن تبصره ۶قانون بودجه ۸۶بر عهده دو نهاد وزارت مسکن و تعاون گذاشته شده که بخش تعاون وظیفه شناسایی و ساماندهی افراد فاقد مسکن در قالب تعاونیها را عهده دار است.
مظفری ادامه داد: از ابتدای اجرای این طرح در استان مرکزی تاکنون، ۴۶هزار نفر برای مسکن مهر ثبت نام کردهاند، که ۲۳هزار نفر آنها در قالب ۲۴۰تعاونی بررسی و ساماندهی شده اند.
وی در خصوص عملکرد صندوق تعاون نیز عنوان کرد: صندوق تعاون استان در سال ۸۵ حدود ۵۰میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش تعاون پرداخت کرد و از ابتدای امسال تا پایان بهمنماه، ۱۱۴میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال تسهلات اعطا کرده است.
مظفری افزود: به دلیل عملکرد خوب و افزایش جذب تسهیلات این صندوق نسبت به سال گذشته، مجوز تاسیس سه شعبه جدید دیگر در استان صادر شده است.
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