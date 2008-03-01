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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۵

امسال بیش از چهار هزار نفر در استان مرکزی تعاونی تشکیل دادند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون استان مرکزی گفت: امسال چهار هزار و 76 نفر در استان مرکزی، ‪ ۴۹۹‬شرکت تعاونی در گرایشهای مختلف تشکیل دادند.

محسن مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: سرمایه‌ ثبتی این شرکتها ‪۲۱‬میلیارد و‪ ۲۶۲‬میلیون و ‪ ۷۶۶‬هزار ریال است و زمینه اشتغال ‪ ۹‬هزار و ‪ ۶۰۷‬نفر را در این استان فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه با احتساب اعضای تعاونیهای مسکن مهر و سهام عدالت، اعضای شرکتهای تعاونی امسال این استان به بیش از ‪ ۹۰‬هزار نفر می‌رسد، خاطرنشان کرد: سهم امسال تشکیل تعاونی استان مرکزی ‪ ۵۱۲‬شرکت بوده که ‪ ۹۸‬درصد این تعهدات تاکنون انجام شده است.

مظفری بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون، ‪ ۱۱۵‬طرح تعاونی در این استان به‌ بهره‌برداری رسیده که از این تعداد، ‪ ۸۲‬طرح در هفته تعاون و بقیه در دهه مبارک فجر افتتاح شده است.

وی ادامه داد: حدود دو ماه گذشته، توانمندیهای استان در بخش صنایع و کشاورزی در کشور سریلانکا در قالب نمایشگاهی در معرض دید عموم قرار گرفت.

مظفری ‌افزود: در این نمایشگاه به مساحت ‪ ۴۰۰‬مترمربع، توانمندیهای جمهوری اسلامی در ‪ ۴۵‬غرفه به نمایش گذاشته شد که ‪ ۱۳‬غرفه آن، متعلق به این استان بود.

وی، عقد سه قرارداد تجاری بین شرکتهای تعاونی از جمله ایزوگام، رایانه و فرش را از مهمترین دستاوردهای این سفر عنوان کرد.

مدیرکل تعاون ‌استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اجرایی شدن تبصره ‪ ۶‬قانون بودجه ‪ ۸۶‬بر عهده دو نهاد وزارت مسکن و تعاون گذاشته شده که بخش تعاون وظیفه شناسایی و ساماندهی افراد فاقد مسکن در قالب تعاونی‌ها را عهده دار است.

مظفری ادامه داد: از ابتدای اجرای این طرح در استان مرکزی تاکنون، ‪ ۴۶‬هزار نفر برای مسکن مهر ثبت نام کرده‌اند، که ‪ ۲۳‬هزار نفر آنها در قالب ‪ ۲۴۰‬تعاونی بررسی و ساماندهی شده ‌اند.

وی در خصوص عملکرد صندوق تعاون نیز عنوان کرد: صندوق تعاون استان در سال ‪۸۵‬ حدود ‪ ۵۰‬میلیارد ریال تسهیلات به ‌متقاضیان بخش تعاون پرداخت کرد و از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه،  ۱۱۴‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال تسهلات اعطا کرده است.

مظفری افزود: به ‌دلیل عملکرد خوب و افزایش جذب تسهیلات این صندوق نسبت به سال گذشته، مجوز تاسیس سه شعبه جدید دیگر در استان صادر شده‌ است.

کد مطلب 647446

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