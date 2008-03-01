۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۰۲

سرمربی صنعت مس:

صنعت مس به دلیل بدشانسی بازی را به نفت آبادان واگذار کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: امیر قلعه نوعی گفت: مهاجمان صنعت مس کرمان با بدشانسی چندین موقعیت 100 درصد گل را هدر دادند.

قلعه نوعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اینکه بازیکنان صنعت مس کرمان یکی از بهترین بازیهای خود را از ابتدای فصل در این بازی انجام دادند، اما به دلیل بی دقتی و کم شانسی موقعیتهای خود را از دست دادند.

وی خاطرنشان کرد: صنعت نفت آبادان از روی خلاقیت بازیکن خود توانست در دقیقه 37 بازی، یک گل به ثمر برساند و در دیگر دقایق بازی با روی آوردن به بازی بسته از گل خود دفاع کرد.

قلعه نوعی بیان داشت: در دقیقه پنج بازی، گل زالردون آفساید اعلام شد و در جریان بازی یک پنالتی نیز برای صنعت مس گرفته نشد.

وی عنوان کرد: مس در بازیهای آینده این نتیجه را جبران می کند و این نتیجه در سیر صعودی تیم مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

