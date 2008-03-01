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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۲

ترکیب تیم ملی وزنه برداری برای حضور در مسابقات آسیایی اعلام شد

ترکیب تیم ملی وزنه برداری برای حضور در مسابقات آسیایی اعلام شد

ترکیب تیم ملی وزنه برداری کشورمان جهت حضور در رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا که اوایل سال آینده در ژاپن برگزار می شود، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا از دوم اردیبهشت ماه سال آینده به مدت 6 روز در شهر ناکازاوای ژاپن برگزار خواهد شد که کادر فنی تیم ملی بزرگسالان کشورمان اسامی 10 وزنه بردار را جهت حضور در این دوره از پیکارها اعلام کرده است.

بنابراین گزارش، از میان 10 وزنه بردار، با نظر و صلاحدید کادر فنی 8 وزنه بردار با مدعیان آسیا به رقابت خواهند پرداخت. ترکیب تیم ملی کشورمان حاضر در این رقابت ها به شرح زیر است:

دسته 69 کیلوگرم: سید مهدی پانزوان
دسته 77 کیلوگرم: سهراب مرادی، محمدعلی فلاحتی نژاد
دسته 85 کیلوگرم: حامد ابراهیمی
دسته 94 کیلوگرم: اصغر ابراهیمی، شهروز قربانی
دسته 105 کیلوگرم: محسن بیرانوند
دسته 105+ کیلوگرم: حسین رضازاده، محمد صالحی، رشید شریفی

کمیته برگزاری مسابقات از تمامی کشورهای قاره آسیا درخواست کرده تا پایان روز 29 اسفندماه ( 19 مارس) ترکیب تیم های خود را جهت حضور در این رقابت ها اعلام کنند.

کد مطلب 647474

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