واردات میوه به آذربایجان غربی برای تامین نیازهای مردم در ایام عید آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این محموله شامل 760 تن پرتقال است که برای عرضه در ایام عید نوروز در سردخانه های ارومیه انبار شد.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تا 15 اسفند ماه چهار هزار و 240 تن پرتقال دیگر از ترکیه وارد استان خواهد شد و از مجموع پنج هزار تن پرتقال وارداتی، سه هزار تن در داخل استان و بقیه در دیگر مناطق کشور توزیع خواهد شد.

حبیب اسماعیل نژاد افزود: برای تامین میوه مورد نیاز مردم در ایام عید دو هزار تن نارنگی نیز از پاکستان وارد خواهد شد.

وی بیان داشت: یک هزار تن سیب تولیدی استان نیز که در سردخانه ها انبار شده اند در ایام عید نوروز در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.

اسماعیل نژاد یادآور شد: 250 واحد صنفی منتخب در سراسر آذربایجان غربی از 15 اسفند تا 15 فروردین میوه مورد نیاز مردم را با قیمتهای مناسب توزیع خواهند کرد.