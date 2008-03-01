ساخت ماده ای مستحکم، سبک و قابل انبساط با فناوری نانو

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان این پروژه ریز صفحات اکسید آلومینیوم را در پلیمری خاص ترکیب کرده تا ماده ای تولید کنند که به شدت سخت و مستحکم بوده و در عین حال که ویژگی انبساط پذیری دارد از سبکی قابل توجهی نیز برخوردار باشد.

این ماده می تواند به ایجاد تحولی جدید در صنایع مهندسی پزشکی جهان منجر شود. دانشمندان ساخت استخوانهایی مصنوعی با ماندگاری بیشتر و ایمپلنتهای جدید دندانی را از جمله دستاوردهای محتمل این فناوری نوین عنوان کرده اند.

دانشمندان امکان ساخت خودروهایی با راندمان بالای مصرف سوخت، تجهیزات الکترونیک شفاف و انحناپذیر و همچنین ساخت قطعات مختلف هواپیماها را از دیگر راههای استفاده از این فناوری نوین عنوان می کنند.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، اوویگ گاکلر از اساتید برجسته مهندسی مواد و محقق اصلی این پروژه گفت : نانوکامپوزیتی که در این پروژه ارایه شده است از هر حیث بر ترکیبات مشابه در جهان برتری دارد.

به گفته وی این ترکیب جدید 5 بار مستحکمتر از ترکیب مشابهی است که چندی پیش در دانشگاه MIT ساخته شد.

دانشمندان با استفاده از این نانوکامپوزیتها فیلمهایی ساخته اند که به استحکام روکشهای نازک آلومینیم هستند و در عین حال از ویژگی منبسط شدن نیز برخوردار هستند.