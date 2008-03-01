سلسله رتبه اول جذب تسهیلات اشتغالزایی لرستان را به خود اختصاص داد

محمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در سلسله با اشاره به اینکه میزان این تسهیلات در بخش کشاورزی این شهرستان 38 میلیارد و 80 میلیون ریال بوده است، افزود: این شهرستان همچنین رتبه اول کشت کلزا و رتبه سوم تولید شیر در استان را به خود اختصاص داده است.

وی با تشریح عملکرد جهاد کشاورزی در این شهرستان خاطرنشان کرد: شهرستان سلسله دارای 20 هزار هکتار اراضی زیرکشت آبی و 47 هزار و 500 هکتار اراضی زیر کشت دیم است.

امیری با اشاره به اینکه بیش از دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت جو آبی و دیم است، عنوان کرد: سلسله با میزان تولید دو هزار و 512 تن در سطح 974 هکتار، مقام اول تولید کلزا در استان را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلسله با اشاره به اینکه طرحهای آرمانی گندم آبی و دیم و جو دیم در این شهرستان در سه سایت در سطح هزار و 500 هکتار اجرا شده است، ادامه داد: این سازمان بر فعالیت 30 مهندس ناظر در این شهرستان نظارت می کند.