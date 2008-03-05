تغییرات احتمالی در ثبت نام کنکور / حذف مراجعه به پست از فرایند ثبت نام

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روش کارت اعتباری برای دریافت هزینه ثبت نام از داوطلبان آزمونهای سراسری به هنگام ثبت نام در دست بررسی است اما به دلیل اینکه داوطلبان همیشه در روزهای پایانی مهلت ثبت نام اقدام به ثبت نام می کنند، سیستم بانکها نمی تواند پاسخگو باشد و ممکن است با مشکل مواجه شویم.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب وزارت ارتباطات حرکتی را تحت عنوان حسابهای الکترونیکی آغاز کرده است. اگر این طرح جواب دهد کراجعه به شرکتهای پست برای دریافت مدارک ثبت نام حذف می شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: همچنین سازمان سنجش برای استفاده از کد ملی در هنگام ثبت نام و دریافت اطلاعات داوطلبان از این طریق مذاکراتی را با سازمان ثبت انجام داده است.

وی گفت: مهمترین مشکل در این زمینه نیز مباحث قانونی است که وزارت کشور بر آن تاکید دارد. سازمان ثبت برای اینکه اطلاعات را در اختیار سازمانهای دیگر قرار دهد، نیاز به مجوز قانونی دارد که با رفع این مشکل، داوطلب در آزمونهای سراسری تنها شماره ملی خود را به سازمان سنجش ارائه می دهد.

پورعباس گفت: سایر اطلاعات از طریق این شماره به سازمان سنجش ارائه می شود. پس از ورود شماره ملی سایر اطلاعات توسط سازمان ثبت درج می شود.

وی اظهار داشت: در اجرا و برگزاری کنکورهای آینده طی مذاکراتی با دانشگاه آزاد مقرر شده است، حوزه های مهم این دانشگاه محل برگزاری آزمونهای سازمان سنجش شود.