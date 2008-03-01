به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از دیدار ماه گذشته «مانفرد گروتر» رئیس بخش بین الملل و تبادلات فرهنگی «بنیاد کونیگین لوییزه» با همایون همتی رایزن فرهنگی کشورمان مقرر شده است یک گروه 11 نفره از دانش آموزان آلمانی در قالب یک گروه فرهنگی با همراهی چهار همراه به شهرهای ایران سفر کنند.

وی این سفر فرهنگی را نتیجه دو سال تلاش این بنیاد و «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» در تهران خواند که بر اساس آن قرار است داستانهای مشهور کودکان دو کشور ایران و آلمان در قالب متن، تصویر، لوح فشرده، عروسک و... تهیه و ارائه شود.

رایزن فرهنگی ایران که بازدید دانش آموزان آلمانی را از ایران مایه رفع بسیاری از برداشتهای نادرست دانست، در این باره گفت: آوردن جوانان و نوجوانان ایرانی به غرب هم می تواند پیامدهای بسیار مثبتی در شناساندن چهره واقعی مغرب زمین داشته باشد.

در این راستا پروژه های فرهنگی دیگر مانند «تهیه بیوگرافی شخصیتهای مشهور و تاثیرگذار ایرانی در آلمان و نیز آلمانی های مقیم ایران» پیشنهاد شده است.