اجرای جشنواره موسیقی جوان بهترین اتفاق بود

مجید کیانی نوازنده سنتور با بیان این مطلب ضمن بررسی حوزه های مختلف موسیقایی در خصوص رویدادهای مهم سال به خبرنگار مهر گفت : برای ارزیابی مهمترین رویدادهای موسیقی در سال 86 بایستی انواع نهادها و سازمانهای تصمیم گیرنده مانند دفتر موسیقی وزارت ارشاد ، حوزه هنری ، خانه موسیقی وغیره را مورد بررسی قرار داد؛ یکی از حرکت های مثبت وزارت ارشاد تشکیل شورای راهبردی موسیقی در سال جاری بود که می تواند در حوزه تصمیم گیری مفید باشد؛ یکی از تصمیم های این شورا تعیین آیین نامه برگزاری بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر بود ولی متاسفانه بحث هایی که در این شورا مطرح شد در برگزاری جشنواره موسیقی فجر عملا نادیده گرفته شد با این اوصاف به نظر می رسد که شورا در سال آینده می تواند موفق عمل کند.

وی در ارزیابی فعالیت های خانه موسیقی در سال 86 به سیاست های راهبردی این نهاد صنفی اشاره کرد و گفت : خانه موسیقی خانه همه هنرمندان فعال در این حوزه از فرهنگ است و می تواند به عنوان راهنما در جهت اعتلای هنر موسیقی موثر واقع شود اما متاسفانه عملکرد این نهاد صنفی به گونه ای بوده که به نظر می رسد این خانه مختص به عده خاصی از هنرمندان است و در تبیین سیاست های خود گزینشی عمل می کند در نتیجه باقی هنرمندان به نوعی احساس بیگانگی می کنند در واقع خانه موسیقی ار اهداف متعالی خود دور مانده است و امیدوارم در سال 87 مسئولان و همه هنرمندان فعال در این نهاد در نوع عملکرد خود تجدید نظر کنند و الگویی شایسته ای برای همه هنرمندان موسیقی باشند.البته نا گفته نماند که نقش خانه موسیقی در برگزاری کنسرت های گسترده و متنوع در تالار کشور بسیار خوب بود.

این نوازنده سنتور در ادامه به عملکرد سایر نهادهای تصمیم گیرنده در امور موسیقی اشاره کرد و گفت : علی رغم ناهماهنگی ها و اختلاف نظرهایی که بین حوزه هنری و وزارت ارشاد مبنی بر ضعف مدیریت در این نهاد به وجود آمد ؛ حوزه هنری در بخش انتشار آثار شنیداری موفق عمل کرد و این در حالی است که مرکز موسیقی صدا و سیما نگاه گسترده و گرایش های بیش از انتظار به موسیقی عامه پسند و پاپ گونه داشت و در عین حال توجهی به موسیقی ملی و ردیف دستگاهی ایران نداشت .

کیانی افزود : در یک نگاه کلی معتقدم که موسیقی در سال 86 از جهت کمی خوب ظاهر شد اما از نظر کیفیت هنری از اصالت های فرهنگی خود به دور بودیم و جا دارد که مسئولان و حتی خود موسیقدان ها به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند تا مجبور نباشیم به نسل آینده جواب پس دهیم و ماهیت کلی این هنر ارزنده را زیر سئوال ببریم.

رئیس کار گروه موسیقی فرهنگستان هنر در پاسخ به سئوالی مبنی بر ارزیابی فعالیت این کار گروه موسیقی گفت : مجموع فعالیت های فرهنگستان هنر در حوزه های مختلف بر اساس اساسنامه پیش می رود و از انجام فعالیت های موازی با نهادهای دیگر به شدت خودداری می کند در حوزه موسیقی هم به همین منوال عمل می کند و به هیچ عنوان مجری و سیاست گذار در حوزه موسیقی نیست؛اما در یک نگاه کلی کارگروه موسیقی خیلی موفق عمل نمی کند چراکه موفقیت این مرکز منوط به موفقیت سایر نهادهای سیاست گذار مانند وزارت ارشاد،خانه موسیقی و غیره است و درست به همین دلیل است که فرهنگستان هنر در هر یک از این نهادها نماینده دارد و از دیدگاه آکادمیک مسائل را بررسی می کند و سیاست های کاملا مشخصی دارد.

وی در پایان متذکر شد : کارگاه آموزش آواز استاد شجریان که از اسقند سال 86 آغاز شد و تا سال 86 نیز ادامه داشت و همچنین برگزاری کارگاه آموزش تار و سه تار استاد طلایی از بهترین برنامه های اجرا شده کار گروه موسیقی فرهنگستان هنر بود.