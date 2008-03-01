تصمیم عجیب یک کارگردان

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "فرزند صبح" ساخته بهروز افخمی هفته گذشته چند حاشیه پررنگ به همراه داشت. تهیه‌کننده این فیلم اواسط هفته از پایان تدوین این فیلم، قطعی بودن آهنگسازی انیو موریکونه و تکذیب حضور ناصر طهماسب به عنوان گوینده نقش حضرت امام خمینی (ره) خبر داد.

محمدرضا شرف‌الدین در حالی این خبر را تکذیب کرد که خودش اطلاع‌رسانی کرده بود. او گفته: "برای انتخاب گوینده این نقش تصمیم‌گیری نشده است. البته ما چند گزینه داریم که یکی از آنها استفاده از کسانی است که دوبلور حرفه‌ای نیستند ولی به خوبی می‌توانند صدایی شبیه صدای حضرت امام (ره) را بیان کنند و ممکن است از آنها زیر نظر یک مدیر دوبلاژ خوب استفاده کنیم."





بهروز افخمی پشت صحنه "فرزند صبح" در حال راهنمایی عبدالرضا اکبری بازیگر نقش امام (ره)

وی درباره آهنگسازی موریکونه برای فیلم که پیشتر افخمی هم اعلام کرده بود، گفت: "ما کماکان با پسر این آهنگساز که نقش مدیر برنامه‌ها و روابط عمومی او را دارد، در تماسیم. ولی موسیقی "فرزند صبح" را قطعاً خود موریکونه به همراه گروهش می‌سازد. ضمن اینکه او پاسخ نهایی را به دیدن فیلم منوط کرده که نسخه کامل را پس از آماده شدن فیلم برایش می‌فرستیم."

اما در اخبار امروز تهیه‌کننده "فرزند صبح" تکذیب خبر همکاری موریکونه با این پروژه را که از سوی این آهنگساز منتشر شده مورد تحلیل قرار داد. ظاهرا سایتی‌ اینترنتی در خارج کشور چند روز پیش با انتشار تصویر نامه فکس شده تکذیب موریکونه و پسرش در مورد ساخت موسیقی فیلم "فرزند صبح"، مدعی شده این آهنگساز مذاکره درباره ساخت موسیقی را تکذیب کرده است.

شرف‌الدین گفته: "موضوع تکذیب ایشان قبلاً هم مطرح شده اما از طرف رسانه‌های آمریکایی نه خود وی. متأسفانه عالم سیاست در غرب بسیار آلوده است. شاید هم ایشان را تحت فشار قرار داده باشند تا همکاری با فیلمی درباره امام خمینی (ره) را تکذیب کند. اگر احساس کنم موریکونه این همکاری را تکذیب کرده، از مردم شریف ایران و ساحت مقدس امام (ره) عذرخواهی می‌کنم."

ـ بهنام بهزادی نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی "تنها دو بار زندگی می‌کنیم" در تصمیمی عجیب از تلاش برای اکران عمومی فیلم در اولین فرصت ممکن خبر داده و گفته است: "زمان مشخصی برای اکران فیلم مد نظر ندارم، اما دنبال اکران آن هستم و قصد دارم در اولین فرصت اقدام به اکران آن کنم. فعلاً دوران نقاهت پس از ساخت فیلم را طی می‌کنم."

ـ مدیر شبکه رادیویی جوان که اخیراً عملکردش مورد نقد قرار گرفته، درباره احتمال رفتن خود اظهارنظر کرد. شهرام گیل آبادی با اشاره به سالگرد تأسیس رادیو جوان گفت: "رادیو جوان تا امروز به گونه ای عمل کرده که هیچکس نمی‌تواند به راحتی از کنار این شبکه بگذرد. استفاده از زبان طنز یکی از نقاط قوت ما محسوب می شود."

وی درباره شایعات اخیر مبنی بر رفتن و استعفای خود از شبکه رادیویی جوان گفت: "مهم نیست من اینجا باشم یا نه. بالاخره روزی مأموریت من به پایان می رسد. مهم حرکتی است که اتفاق افتاده و جریان یافته است. اگر هم روزی به مأموریت خود در این بخش پایان دهم حتماً کارهای دیگری نظیر برنامه سازی و تدریس را ادامه خواهم داد."

ـ مدیر تأمین برنامه شبکه سه سیما درباره ضرورت در نظر داشتن احترام مخاطب در ویراستاری متون مجموعه های خارجی گفت: "تلاش می‌کنیم فیلم ها و مجموعه ها به نوعی جرح و تعدیل شود که مخاطب حس نکند به او توجه نکرده ایم و این کار با توجه به فرهنگ و احترام به مخاطب انجام می شود."

مجید حسینی‌زاد افزود: "برقراری ارتباط مخاطب با فیلم یا مجموعه نشاندهنده آن است که اثر چندان دچار جرح و تعدیل نشده است. مخاطب برخی حذفیات مانند پخش نشدن تکخوانی زن را درک می‌کند. اگر میزان حذفیات اثری از درصدی خاص بالاتر برود، آن برنامه برای پخش از سیما مناسب تشخیص داده نمی‌شود."

ـ منیژه حکمت به خاطر درج اخبار نادرست درباره بازتاب نمایش فیلم "سه زن" در جشنواره برلین از خبرنگار سایت سینمایی راه فیروزه شکایت کرد. او در این باره گفت: "فیلم هنوز در جشنواره برلین به نمایش درنیامده بود که این سایت در خبری کذب اعلام کرد از فیلم در برلین استقبال نشده است. در حال پیگیری این موضوع هستم."